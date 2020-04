Insolite! Révéler que Ronaldo a empêché l’arrivée de Rafa Márquez au Real Madrid

Source: Twitter @clubleonfc

Rafael Marquez était l’une des principales figures des meilleurs Barcelone de toute l’histoire, puisque le défenseur mexicain était un partant et a conquis plusieurs championnats, parmi lesquels le Ligue des champions. Cependant, leKaiser«Aurait pu avoir une carrière différente, car il était proche de jouer avec lui Real Madrid.

“Il n’existerait pas, mais les choses arrivent pour une raison. La négociation était avancée, j’étais excité et heureux, mais c’était lorsque Ronaldo a été embauché et la négociation s’est effondrée. J’étais plus à Monaco jusqu’à ce qu’une offre vienne de Barcelone. Peut-être que ce n’était pas le bon moment pour quitter Monaco, les choses arrivent pour une raison“Il a commenté Marquez.

Également ancien joueur de Atlas Il a admis se sentir flatté par l’ensemble Meringue. “J’ai de la chance que le Real Madrid m’ait jamais regardé et qu’il soit intéressé, mais à la fin, qui penserait que le rival de cette équipe allait m’engager et que j’aurais le meilleur temps à Barcelone“Ajouta l’ancien capitaine du Sélection mexicaine.

Que ni les difficultés, ni les peurs, ni les mauvaises vibrations et même pas ce qu’elles diront, ne quittent vos rêves, objectifs, buts, ce ne sera pas facile, efforcez-vous, soyez discipliné, honnête, mais surtout croyez en vous-même, de cette façon, vous obtiendrez de meilleurs résultats, heureux mardi # 4ctitud pic.twitter.com/UZGAqMnB9I

– Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) 21 janvier 2020

Rafel Marquez réussi à remporter le Ligue des champions, Copa del Rey, Super Coupe d’Espagne, Coupe du monde des clubs et la Ligue espagnole.