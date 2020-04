Insuffler une nouvelle vie au yoga avec Anca Nitoi

Les studios de yoga ne manquent pas à Dubaï. En fait, de temps en temps, il y a une nouvelle classe ou routine qui lui donne une nouvelle tournure.

Bien que ces innovations et l’énorme popularité du yoga ne soient pas une mauvaise chose, il arrive souvent que la bonne technique derrière chaque Asanas ou posture soit perdue, et c’est là qu’Anca Nitoi, fondatrice et PDG de Breathe Wellness Center entre en jeu.

Une bonne technique peut avoir un impact énorme sur votre pratique et c’est quelque chose que j’ai appris d’une seule classe avec Anca.

Ses conseils constants et ses ajustements mineurs à ma technique m’ont permis de ressentir les bienfaits et le sens du rajeunissement qui est synonyme de la pratique du yoga.

«Je me suis récemment inscrit à un cours d’agrégation qui permet aux étudiants de choisir et d’assister à des cours dans divers studios. C’est là que j’ai réalisé que même si certains des étudiants étaient des pratiquants de yoga réguliers, pourtant leur technique était incorrecte », a déclaré Anca à Sport360.

«Une mauvaise technique réduit non seulement les bienfaits des asanas, mais peut également nuire au corps – exactement le contraire de ce que nous voulons. J’avais cette rongation à l’esprit et j’ai décidé de diriger des ateliers en plus des cours réguliers pour permettre aux étudiants de comprendre chaque posture et les aider à améliorer leur technique. »

L’approche pratique d’Anca est le moyen idéal pour faciliter le yoga aux étudiants, car la clé de cette pratique est d’écouter votre corps, lui permettant de se contorsionner et de se détendre progressivement dans chaque posture.

Sa pratique a commencé par de petits événements, mais aider une amie à travers une maladie en phase terminale a été pour elle un tournant.

L’ami d’Anca a finalement succombé à sa maladie, mais sa disparition a renforcé sa détermination à transmettre les connaissances du yoga aux autres pour les aider à améliorer leur forme physique et la qualité globale de leur vie.

La saturation du yoga dans l’industrie du fitness peut inquiéter certains, mais pour Anca, cela fait partie de l’évolution de cet exercice.

Elle a dit: «Chaque fois qu’un enseignement est enseigné, il est absorbé par l’élève et évalué sous un nouveau jour. Tout comme l’évolution dans la nature, la connaissance du yoga changera au fur et à mesure qu’elle sera transmise aux autres au fil du temps. »

Breathe Wellness peut être relativement nouveau sur la scène du fitness aux Emirats Arabes Unis, mais c’est certainement un endroit qui défend et promeut les vraies valeurs de l’uoga. Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.anca.breathe.ae ou contactez-la sur [email protected]

