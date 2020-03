Inter Movistar – Valdepeñas: horaire et où regarder en direct le match TV de la Coupe d’Espagne de futsal à la télévision

L’édition XXXI du Coupe d’Espagne de futsal 2020 Vous connaissez déjà les premiers demi-finalistes. Jeudi dernier, ce tournoi a commencé à Madrid avec deux matchs entre Inter Movistar – Palma Futsal et Jaén Paraíso Interior – Vignoble Albalí Valdepeñas. Les deux matches ont été résolus par une victoire au minimum (1-0) pour l’Inter et Valdepeñas, qui s’affronteront lors de la première demi-finale qui aura lieu ce samedi à 17h par GOL.

Les deux équipes ont souffert pour surmonter le quart de finale, mais Les buts de Humberto (Inter) et Catela (Valdepeñas) ont suffi à résoudre le crash et traverser une place en finale. Valdepeñas était sur le point de partir pour un temps supplémentaire, mais le but de Catela à quelques minutes de la fin pour obtenir la victoire.

Pour sa part, L’Inter Movistar vient à cet affrontement après avoir battu Palma Futsal avec un peu d’Humberto en première mi-temps. Les deux équipes s’affronteront pour la deuxième fois cette saison. En Ligue nationale de futsal (LNFS), ils se sont déjà affrontés et le duel s’est terminé par un match nul à domicile dans l’équipe de Madrid.

Le premier et le troisième de la Ligue ont répondu aux prévisions et se retrouveront, en prélude au choc qui aura lieu dans la compétition nationale. L’Inter rendra visite à Valdepeñas lors de son prochain match LNFS. Mais ils doivent d’abord se concentrer sur la lutte pour la finale. Ceux de Tino Pérez veulent décoller l’épine de l’année dernière, où ils sont tombés dans ce même tour contre El Pozo Murcia, obtenant ainsi le combat pour le titre.