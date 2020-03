Inter pose à Madrid et Barcelone la possibilité de réduire le salaire des joueurs

La crise de coronavirus commence à frapper l’économie du club. En Espagne, des entités comme Barcelone, avec un budget supérieur à 1 000 millions d’euros, envisagent de réaliser un ERTE et d’autres, de moindre capacité, l’ont déjà fait, comme c’est le cas Las palmas. Maintenant, en provenance d’Italie, qui connaît une situation très similaire à celle de l’Espagne, ils commencent à envisager sérieusement la possibilité de réduire les salaires des joueurs.

Si le football ne reprend pas, option qui doit être sérieusement envisagée, cette mesure pourrait être mise en œuvre. De nombreux clubs ont déjà investi l’argent reçu pour les droits de télévision, il serait donc difficile de faire face aux salaires des footballeurs dans les prochains mois. Les équipes vont subir de gros dégâts économiques et le seul moyen de les surmonter est de réduire les coûts. En salaires aussi.

En Serie A, ils ont déjà évoqué la possibilité de suspendre le salaire de leurs joueurs en mars et en Espagne, on pourrait commencer à apprécier très sérieusement cette possibilité. En effet, selon Il Giornale, Beppe Marotta, PDG de l’Inter Milan, a contacté plusieurs clubs européens pour proposer la même stratégie qui pourrait être menée en Italie. Le Real Madrid et Barcelone font partie des entités consultées et, selon le milieu précédemment cité, ils lui auraient donné le feu vert. Cependant, le club blanc nie cette conversation.

L’environnement italien explique que l’idée serait de couper 30% des salaires des footballeurs, abandonnant les paiements pour mars, avril, mai et juin. Ce serait une situation très délicate et compliquée, on espère donc pouvoir la rejouer et tout sera résolu. L’ordre mondial du football est en jeu.