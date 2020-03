Internet répond à une question sur la lutte contre Mike Tyson pour 2 500 $

Honnêtement, c’est une question qui n’aurait même pas dû être posée, mais, dans un sens, nous sommes heureux qu’elle l’ait été.

Seriez-vous prêt à monter sur le ring avec Mike Tyson et à ne même pas recevoir 3,00 $ en retour?

Voici les conditions: Vous devez boxer pendant 15 minutes (MINUTES… et pas de gants?!) Avec Mike Tyson, 53 ans, pour un paiement de 2 500 $.

C’était juste un scénario hypothétique absurde qu’aucune personne saine d’esprit n’envisagerait jamais de prendre. Mais nous sommes à un arrêt dans le monde du sport en ce moment, donc une vidéo Twitter de l’ancien champion des poids lourds sparring aérien avec son chien avait un utilisateur de Twitter se demandant s’il y aurait des preneurs.

Cela pourrait être une mauvaise hypothèse de tous les temps.

Disons simplement que Twitter ne sautait pas exactement sur cette opportunité (inventée).

Vous allez devoir ajouter quelques zéros… et des gants. Et la réponse est toujours un non catégorique.

