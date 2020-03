Iona Embauche Rick Pitino comme nouvel entraîneur de basket-ball?

Iona embauche-t-il Rick Pitino comme nouvel entraîneur de basket-ball de l’équipe? Les choses vont dans cette direction générale.

Vendredi après-midi, Tim Cluess a annoncé qu’il quittait son poste d’entraîneur-chef du programme de basketball des Gaels pour des raisons de santé.

Il a initialement pris le relais en 2010 et a transformé l’équipe en une véritable centrale électrique MAAC.

Au cours de ses huit premières années, il a finalement remporté plus de 20 matchs à sept reprises. De plus, sous sa surveillance, le programme a atteint le tournoi NCAA à six reprises.

Entre 2016 et 2019, Iona a verrouillé quatre emplacements de tournoi consécutifs.

Malheureusement, les choses n’étaient pas aussi gentilles avec Cluess la saison dernière.

Deux candidats dans le mélange sont Rick Pitino et Jared Grasso, par sources https://t.co/DsurFrARFK

– Adam Zagoria (@AdamZagoria) 13 mars 2020

L’année dernière, l’équipe est passée de 11 à 16 et n’a réussi qu’une fiche de 9-11 en conférence. En tant que tel, son départ n’était pas particulièrement surprenant.

La grande question devient maintenant: qui remplira ses chaussures?

Selon Adam Zangoria, le nom de Pitino est présenté comme un candidat potentiel.

Le joueur de 67 ans est évidemment absent du football universitaire depuis son licenciement au cours d’une enquête du FBI en 2017. Au cours des deux dernières saisons, il a été entraîneur en Grèce, supervisant d’abord le Panathinaïkos, puis l’équipe nationale grecque.

Cela dit, le coaching universitaire est dans son sang – et il veut revenir.

Iona sera-t-elle finalement l’école pour y arriver? Le temps nous le dira.

