Irarragorri défend l’élimination de la montée; manque de liquidité, dit-il

De la salle de presse

Journal La Jornada

Dimanche 19 avril 2020, p. 9

Alejandro Irarragorri, président du groupe Orlegi et propriétaire des clubs de Santos et Atlas, a répondu aux accusations portées contre lui d’être le promoteur de la disparition de l’ascension et de la chute. Le manager a défendu sa position en s’assurant que la Ligue d’argent n’avait pas suffisamment de liquidités et a noté que les footballeurs peuvent chercher du travail à l’étranger tout en défiant Jesús Martínez, propriétaire de Tuzos.

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, le manager a réfuté les affirmations des footballeurs d’Ascenso Mx, qui pour la plupart resteront en dehors de la ligue de développement qui devrait être créée avec des joueurs de la catégorie des moins de 23 ans.

À quel moment l’opportunité d’emploi se ferme-t-elle aux joueurs mexicains? Il existe des dizaines de ligues dans le monde où, avec la capacité et le talent qu’ils pourraient jouer, pourquoi conserver des salaires irréalistes dans des ligues qui fuient et qui ne sont déjà pas viables? Il y a du travail et il y aura, l’occasion de se développer et de s’entraîner aussi, peut-être pas dans les montants qui étaient auparavant, a-t-il publié.

Bien qu’il ait dit qu’il avait de l’empathie pour les joueurs de football et leurs familles, Irarragorri a souligné que la mèche a été allumée contre autre chose que de revenir à la façon dont nous étions avant la pandémie de Covid-19, mais malheureusement dans aucun secteur de la société ne reviendrons-nous ou étions-nous.

Il a assuré que la Ligue de promotion avait longtemps été confrontée à une crise financière qui s’était accentuée et accélérée avec la pandémie du nouveau coronavirus, pour laquelle il jugeait impossible de permettre aux équipes de cette catégorie d’atteindre la Première Division sans les fonds appropriés.

“Le grand argument de la campagne contre la restructuration dit:” laissez-moi monter et ensuite je soutiens la modification “Êtes-vous sérieux? Voyez-vous la tempête et ne vous agenouillez pas? ” Il a assuré qu’en revanche, un sauvetage financier à court et moyen terme est proposé afin qu’une ligue par le développement, l’expansion et le contrôle économique donne de la santé à la structure … jetant les bases pour visualiser la Coupe du monde 2026 à l’horizon.

Irarragorri a défié Jesús Martínez, propriétaire de Grupo Pachuca, qu’il a accusé d’avoir divulgué des informations et manipulé la passion des fans, au sujet du commerce de football mexicain.

Le jour où vous voulez débattre sérieusement, ouvertement et de front, ravi de le faire, mais suffisamment pour fonctionner par derrière. Dites-moi simplement l’endroit, l’heure et je serai là, défia-t-il. Il a demandé à Martínez de mesurer les conséquences de nourrir des rancunes, après avoir rappelé l’épisode au cours duquel le propriétaire de Pachuca a rejeté en 2017 la proposition de renouvellement des droits de télévision de l’équipe mexicaine avec Televisa et Tv Azteca, qui s’est ensuite concrétisée.

Irarragorri a indiqué que l’alternative de créer un concours conjoint entre le tournoi mexicain et son homologue américain devrait sans aucun doute être explorée et analysée. Une éventuelle création d’une ligue nord-américaine à court terme est probablement meilleure pour la MLS, à moyen terme pour la Mx League, mais à long terme, elle est meilleure pour les deux et le potentiel de création de valeur et d’emplois est immense.

