Irene Lozano fera avancer les élections à la Fédération avant le Championnat d’Europe

Irene Lozano, président de Conseil supérieur des sports, a décidé de faire avancer les élections au RFEF faire en sorte que cette année olympique soit célébrée, comme OKDIARIO l’a appris de sources proches CSD. Cette décision a été prise dans le but de ne pas retarder la candidature conjointe de Espagne et Le Portugal pour la Coupe du monde de football 2030, et ne pas tomber dans des griefs comparatifs par rapport aux autres fédérations qui ont avancé les élections cette année. Dans les prochains jours, cela deviendra officiel et une date définitive sera fixée.

Luis Rubiales et Iker Casillas participeront aux élections RFEF. Le gardien, âgé de 38 ans, mettra de côté la pratique du football professionnel, qui jusqu’à aujourd’hui était présenté avec une incertitude due à la crise cardiaque subie en mai 2019 et qui l’avait empêché de retourner sur les terrains de jeu, pour tenter d’être président. Cependant, Rubiales est clairement un favori aux élections.

Le gardien de but a le soutien des 13 footballeurs professionnels de son ami David Aganzo, président de l’AFE et qui était auparavant fidèle à Rubiales, et de 17 des 20 clubs qui représentent la Ligue et qui sont à l’Assemblée, le les serviteurs de Thèbes. Avec ces cartes sur la table, Casillas ajouterait un minimum de 30 voix plus le vote du président de la Fédération de football de Madrid, accusé de détournement de fonds devant l’agence. Ajoutant cela, celui qui était capitaine de l’équipe espagnole dépasserait légèrement 25% de l’Assemblée, mais il faudrait que ça marche, et de cette façon, le reste des voix pour pouvoir tenir tête à Rubiales.

Parmi les supports fermés par Rubiales il y a les présidents de la plupart des fédérations territoriales, en plus des arbitres, des clubs de football modestes, des joueurs non professionnels et des entraîneurs professionnels et non professionnels. Thèbes et son peuple ont ouvert divers conflits pour essayer d’attirer d’autres secteurs tels que le futsal, qui compte 12 votes précieux sans obtenir de réponse positive pour le moment.

Comme OKDIARIO l’a appris, les comptes les plus optimistes qui ont été fournis à Casillas ajoutent les votes des indécis. Ainsi, le panorama pour le gardien de but n’est pas du tout flatteur s’il veut renverser Rubiales. L’arc qu’il conduit est de 31 votes avec la version et 57 avec la version la plus gonflée du sujet. Un autre fait joue en faveur de Rubiales: jamais un président de la Fédération espagnole de football n’a perdu une élection en vue de sa réélection. Iker doit chercher à réaliser un miracle en dehors du terrain.

La FEB a également demandé l’avance électorale

En décembre dernier, la Fédération espagnole de basket-ball (FEB) a également demandé au CSD de faire avancer les élections à la présidence de cette organisation qui se tiendront au premier semestre 2020. Selon la FEB, la demande est venue de “besoins dérivé de l’organisation de compétitions telles que l’Eurobasket féminin de 2021, que l’Espagne accueillera avec la France, et le lancement de la Ligue paneuropéenne 3 × 3 la saison prochaine.