Irene Lozano, nouvelle secrétaire d’État aux Sports

Irene Lozano, jusqu’ici secrétaire d’État de Global Spain, sera nommé ce nouveau mardi Président du Conseil Supérieur des Sports, remplaçant María José Rienda en fonction.

Des sources citées par Europa Press affirment que l’arrivée de Lozano est justifiée par la nécessité de «Un profil plus politique pour le monde du sport».

De cette façon, Pedro Sánchez a toujours Lozano, qui était un pari personnel, mais pas devant le secrétaire d’État de l’Espagne globale qui, avec le nouveau ministre, ne se concentrera pas autant sur le côté extérieur des cés procés », mais inclura la diplomatie économique et sera renforcée en assumant la stratégie de communication des Affaires étrangères.

Les mêmes sources ont expliqué que l’un des premiers buts de Lozano à son arrivée au CSD est négocier la loi sur le sport «une fois les aspects techniques couverts».

Un pari de Sánchez

Irene Lozano est diplômée en linguistique de l’Université Complutense de Madrid; et un diplôme en philosophie du Birkbeck College de l’Université de Londres, Elle a été jusqu’à présent Secrétaire d’État de la Global Spain, au ministère des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération.

À la tête de cet organisme, lancé il y a un an et quatre mois, était chargé de protéger et de projeter la réputation de l’Espagne à l’étranger.

Propre Lozano a collaboré avec le chef de la direction à la préparation de son livre intitulé «Resistance Manual». Ce volume est le résultat de conversations entre Sánchez et le secrétaire d’État à l’Espagne mondiale.