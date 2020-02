Isaac Bruce était la star négligée des Rams. Maintenant, il est membre du Temple de la renommée

Un an avant qu’Isaac Bruce n’entre dans la NFL, les Rams de Los Angeles de 1993 n’avaient en moyenne que 189 verges au sol par match. Dix ans plus tard, avec Bruce comme l’une des stars de leur attaque aérienne, ce nombre atteignait 268.

Bruce a joué dans le contexte d’un boom passager dans la NFL. Il n’était pas seulement témoin de ce mouvement non plus; il était un catalyseur. C’est pourquoi il est membre de la classe 2020 du Temple de la renommée du football professionnel.

Aucun joueur de l’histoire des Rams n’a plus de prises que le 942 de Bruce. Aucun n’a plus de verges de réception que ses 14109. Le seul joueur proche est Torry Holt, laissant des légendes comme Henry Ellard et Elroy Hirsch loin dans son rétroviseur. Au total, les 15 208 verges de réception de Bruce en 16 ans de carrière se classent au cinquième rang des meilleurs scores de la NFL, pris en sandwich entre Randy Moss et Tony Gonzalez. Maintenant, comme Moss, Gonzalez et le reste des joueurs en haut de cette liste, il aura une veste en or pour prouver que sa grandeur a résonné en dehors de Saint Louis.

Bruce était la force sous le radar qui a aidé les Rams à changer la donne

Bruce n’était pas un coup de fusil de chasse dans le champ. Il était un scalpel de chirurgien, tranchant soigneusement les secondaires opposés avec des itinéraires si précis qu’ils servaient de frontières officieuses en aval.

Il a prospéré dans la fraction de seconde entre un demi de coin abandonnant sa position et une sécurité pour aider. Ses itinéraires de poste étaient axés sur la création de l’angle parfait pour ses quarts-arrière, certains excellents, d’autres … très J.T. O’Sullivan-ish – pour laisser tomber un gain facile de 15+ yards. Sa capacité à trouver des trous dans un épais brouillard de couverture était pratiquement inégalée.

Son jeu n’était pas seulement cérébral. Ses hanches ont tourné à travers des changements de direction sans accroc, laissant fluide le dos défensif pour deviner ce qui allait suivre. Puis, avec sa direction définie, éclata.

Le deuxième équipement de Bruce, qui sortait parfois d’une coupe de champ ou par le contact d’un virage accidenté, était le choc du système qui laissait les DB adverses stupéfaits. C’était aussi une nécessité pour un large éventail qui, à 6’0 et moins de 190 livres, aurait pu être avalé entier par des sécurités physiques. Cela n’avait pas nécessairement de sens – il a enregistré un temps relativement lent de 4,55 secondes dans son tableau de bord de 40 mètres de la NFL – mais la façon dont il a exploité sa capacité de changement rapide pour changer de direction, puis planter son pied et ALLER fait de lui une star.

À sa deuxième saison dans la ligue – la première des Rams à Saint Louis -, il comptait en moyenne plus de 111 verges par match. En 1996, Bruce a bondi pour un total de 1 338 verges de réception de haut niveau. Ses Rams n’ont lancé que 2 765 verges cet automne. Il était responsable de près de la moitié de l’attaque aérienne de son équipe.

C’était impressionnant et dénué de sens jusqu’à ce que les Rams se rendent compte à quel point une infraction de passe dirigée par Bruce pouvait être spéciale avec le bon soutien. Il perdrait ses six premières années dans la ligue à perdre des équipes avant que Marshall Faulk ne vienne à St. Louis via le commerce et Kurt Warner assume le rôle de quart-arrière partant de l’équipe.

Puis la révolution est arrivée.

Bruce est le dernier membre du Greatest Show on Turf à être consacré à Canton

Faulk a fait le Hall of Fame en 2011. Orlando Pace a reçu l’appel en 2016. Warner a gagné sa veste d’or en 2017.

Maintenant, Bruce est le dernier témoignage de la spécialité de ces béliers à gazon. Il était la fondation à partir de laquelle cette infraction a été construite, une réserve des jours de Tony Banks et Steve Walsh qui semblait destiné à être une non-star à gros stat et à faible gain.

Mais lorsque Saint-Louis a changé son image, le large éventail du Pro Bowl était le plus grand souvenir d’une époque où l’équipe avait en moyenne cinq victoires par saison.

Faulk a donné à l’équipe une présence précipitée fiable pour empêcher les adversaires de disperser les arrières défensifs à travers le secondaire. Holt, repêché avec le sixième choix au total en 1999 et susceptible de rejoindre ses coéquipiers à Canton un jour, était le parfait complément dans le champ. Avec Holt et Bruce capables de brûler les défenses en profondeur ou avec de courtes passes au milieu, les rivaux ont dû choisir leur poison en ce qui concerne les équipes doubles. Au centre de tout cela, Warner, l’ancienne star d’Arena Football qui a propulsé sa franchise vers de nouveaux sommets.

De 1999 à 2001, les Rams ont mené la ligue au chapitre du pointage et du nombre de verges offensives chaque saison. Alors que l’équipe médiane de la NFL avait en moyenne 5,0 verges par match au cours de ces trois années, son attaque a atteint 6,8. En 2000, Bruce avait 1 471 verges sur réception, neuf touchés et un incroyable 10,9 verges par cible (quatrième meilleur de la ligue et, en quelque sorte, troisième meilleur parmi ses coéquipiers). Les Rams ont réussi près de 1 000 verges de plus que toute autre équipe de la ligue.

Ces performances ont donné à Bruce sa première expérience en séries éliminatoires en 1999, sa sixième année en tant que pro. Il a refusé de laisser passer cette opportunité. Il a aidé les Rams à remporter leur premier titre du Super Bowl avec 317 verges en séries éliminatoires – avec seulement 13 captures. Il a enregistré son meilleur match de la saison – une explosion de six prises et 162 verges – pour le Super Bowl XXXIV, où sa prise de touché de 73 verges a servi de points gagnants.

Bruce était plus que le bref éclat de lumière des étoiles qui a rendu les Rams pertinents au début du millénaire. La présence de Holt lui a enlevé une partie du poids de ses épaules, mais Bruce a quand même atteint 116 cibles par an entre 1999 et 2008. Il a été un contributeur de confiance pendant près de deux décennies, mais à l’exception de quelques grands moments, il s’est rarement retrouvé sous les projecteurs de la ligue en tant que pro.

Bruce a été une star négligée tout au long d’une longue carrière dans la NFL

C’est là que réside sa grandeur. L’impact de Bruce a chuté après la course surhumaine 99-01 avec Warner et Faulk, mais il est resté un élément précieux des infractions à fort impact pendant la seconde moitié d’une carrière de 16 ans. Il a réussi à verrouiller sa dernière saison de 1000 verges à 34 ans, la même saison quand il s’est classé parmi les 20 meilleurs éliminatoires de la ligue en termes de cibles, de réceptions et de verges par cible.

Pendant tout ce temps, Bruce travaillait dans une obscurité relative. Les Rams ont regagné le Super Bowl une fois après cette course de 1999 (une perte qui a déclenché la dynastie des Patriots dans le Super Bowl XXXVI), et Bruce a ensuite passé ses cinq dernières années dans la ligue dans des équipes non éliminatoires. La présence de Holt signifiait que le vétéran hors-jeu n’avait même pas mené sa propre équipe en réception après 1999, malgré cinq saisons avec 1 075 verges de réception ou plus pendant cette période.

Saison moyenne de 16 matchs de Bruce: 74 captures, 1 091 verges sur réception, sept touchés sur réception et 14,9 verges par capture. Dans ses années les plus productives (1995-2008, qui est un tronçon extrêmement long), son rythme de pleine saison ressemblait à ceci: 78 captures, 1 178 verges, sept touchés.

S’ils sont soumis à un vote à l’aveugle, ces chiffres s’ajoutent presque certainement à une carrière au Temple de la renommée. Cependant, Bruce était facile à rejeter; pendant de nombreuses années, il n’était même pas le plus large joueur de sa propre liste. Une fois qu’il est devenu éligible au Temple de la renommée, il a été facile de l’ignorer en faveur d’autres collègues de haut niveau. Comment Bruce a-t-il pu se rendre à Canton avant Terrell Owens, qui a joué à la même époque et a eu plus de prises et de verges de réception que lui? Qui stan pour l’homme qui a accueilli le football à Saint Louis avec une saison de 1700 verges après que la NFL a rejeté la ville publiquement en retirant sa franchise?

Mais Owens a reçu son appel en 2018 avec Randy Moss. L’encombrement qui avait obscurci la majeure partie de la carrière de Bruce – que ce soit sa place dans les mauvaises équipes, le partage des projecteurs sur les bonnes, ou son comportement discret hors du terrain – a finalement disparu en 2020. Il s’est hissé au sommet d’un groupe de demi-finalistes qui comprenait également des voyants comme Hines Ward, Reggie Wayne et l’ancien coéquipier Holt. Il avait enfin gagné la reconnaissance d’une carrière qui avait commencé avec une franchise Rams désespérée et qui avait culminé avec l’une des plus grandes infractions de l’histoire de la NFL.

Bruce a été formidable pendant longtemps et bon encore plus longtemps. Maintenant, l’homme avec le cinquième plus grand nombre de verges de joueurs dans l’histoire de la NFL est un Hall of Famer. Et même s’il a peut-être passé une grande partie de sa carrière en tant que navire négligé dans une marée montante d’infractions, il était une force indéniable qui a contribué à transformer le jeu en la série d’explosions de haut vol et lourde de passes qu’il est aujourd’hui.