Isabel Díaz Ayuso annonce un accord avec l’Atlético pour l’utilisation des cuisines Metropolitano

Le L’Atlético de Madrid et la Communauté de Madrid ont conclu un accord pour utiliser les sept cuisines de la Wanda Metropolitano et pouvoir offrir quotidiennement de la nourriture aux familles les plus vulnérables à la crise des coronavirus. Cela a été annoncé ce lundi par la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. L’unité centrale de production du stade rojiblanco a la capacité de produire 50 000 menus par jour.

«La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a annoncé la signature d’un accord avec l’Atlético de Madrid pour pouvoir utiliser les cuisines du stade Wanda Metropolitano et offrir quotidiennement de la nourriture aux familles les plus vulnérables. L’unité centrale de production compte plus de mille mètres carrés et peut faciliter l’élaboration de 1 000 à 50 000 menus chaque jour.“Dit la déclaration.

Il y a une semaine L’Atlético a offert à Díaz Ayuso la cuisine du Metropolitano comme soupe populaire préparer la nourriture des familles les plus vulnérables. Le chef de l’exécutif de Madrid les a remerciés de leur offre en ces temps difficiles et, presque une semaine plus tard, l’accord est déjà un fait et la Communauté de Madrid pourra en disposer.

Le président a lancé un appel à “tous ces restaurateurs ou personnes qui se consacrent aux questions alimentaires, qui savent que cela est ouvert et avec eux, nous pouvons rechercher une solution exceptionnelle”. En outre, le L’Atlético met ses «meilleurs chefs» et son personnel à la disposition du gouvernement régional pour donner un coup de main.

De plus, Díaz Ayuso a tenu à remercier l’Atlético pour son aide et s’assure que «La disposition de l’Atlético de Madrid à céder ses installations mérite l’admiration. Ils sont toujours dans les moments heureux mais aussi dans les situations difficiles ».

La vérité est que le matelas club est assez actif dans la lutte contre le coronavirus. Il faut se rappeler que de l’entité rojiblanca, avec la Croix-Rouge, ils ont lancé la campagne #LoDamosTodo recueillir des fonds pour l’achat de fournitures médicales. En outre, le joueur Atleti et héros d’Anfield, Marcos Llorente a fait don de sa chemise avec laquelle il a marqué les deux buts contre Liverpool pour la vente aux enchères caritative #LaMejorAsistencia pour obtenir #NuestraMejorVictoria.