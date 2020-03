Isaiah Simmons n’est pas une élite, déclare un expert d’ESPN

Le secondeur de Clemson, Isaiah Simmons, n’est pas une élite, selon un expert ESPN.

Selon Todd McShay, Simmons est un bon joueur – mais pas «d’élite».

“Il est encore en développement”, a déclaré McShay.

«Son instinct contre la course peut continuer à s’améliorer. Il a parcouru un long chemin ces deux dernières années. Ce mec est un monstre. Lorsque je me suis assis et ai parlé à (coordinateur défensif de Clemson) Brent Venables il y a quelques années, il était comme “assurez-vous de le regarder.” “

McShay est-il l’un des dix meilleurs choix cette année? Le temps nous le dira.

