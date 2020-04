Isiah Thomas répond à Michael Jordan

Isiah Thomas a récemment répondu au commentaire de Michael Jordan sur un documentaire ESPN.

Pendant l’épisode 4 de The Last Dance d’ESPN, Jordan a des choses pas si gentilles à dire sur Thomas.

«Tu peux me montrer tout ce que tu veux. Ce n’est pas possible que vous puissiez me convaincre qu’il n’était pas un connard », a-t-il déclaré.

La Jordanie ne détestera jamais Isiah Thomas pic.twitter.com/zNbmrY1Ypk – Mickstape (@MickstapeShow) 27 avril 2020

Thomas a répondu à Jordan lundi lors d’un épisode de Get Up d’ESPN.

“En termes de ce que nous ressentions à ce moment-là en tant que champions, nous descendions, Michael Jordan arrivait”, a-t-il déclaré.

«Et en arrivant, vous avez certaines émotions. Et en descendant comme champions, vous avez certaines émotions. Et je l’ai dit à plusieurs reprises: avec le recul, si nous avions eu l’occasion de tout recommencer, je pense que nous prendrions tous une décision différente.

«Maintenant, moi-même, personnellement, j’ai payé le prix fort de cette décision. Et en payant ce prix, vous savez, je comprends que c’est le monde du sport et tout le reste, mais en même temps, en regardant en arrière en termes de ce que nous avons ressenti à ce moment particulier, de notre état émotionnel et de la façon dont nous avons quitté le sol, en fait, nous avons donné au monde l’occasion de nous regarder d’une manière que nous n’avons jamais vraiment essayé de nous positionner ou de nous projeter de cette façon.

“Il est donc regrettable que cela se soit produit, mais c’est exactement ce qui s’est passé pendant cette période.”

Il sera intéressant de voir quels autres contes le documentaire révèle finalement.

En relation: Les Packers parlent de la relation d’Aaron Rodgers avec Jordan Love