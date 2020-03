Israel Adesanya vs Yoel Romero aperçu, diffusion en direct

L’UFC 248 présente non pas un mais deux événements principaux pour votre plus grand plaisir. Israël Adesanya tentera de défendre sa ceinture de poids moyen contre Yoel Romero tandis que Weili Zhang mettra sa ceinture de poids de paille pour femmes en jeu contre Joanna Jedrzejczyk. La meilleure façon de regarder le flux UFC est sur ESPN +.

Adesanya est le nouveau venu dans la division des poids moyens, battant de grands noms comme Anderson Silva, Kelvin Gastelum et Robert Whittaker dans ses trois derniers combats. Adesanya a remporté un bonus de combat de la nuit ou de performance de la nuit dans six de ses sept combats à l’UFC, ce qui signifie que nous sommes probablement en ligne pour une autre grande performance ce soir.

Romero n’est pas en reste cependant et testera la lutte et le menton d’Adesanya. L’ancien médaillé olympique en lutte libre a battu de grands noms comme Luke Rockhold, Chris Weidman, Ronaldo Souza et Lyoto Machida et a gagné via TKO ou KO dans sept de ses 12 combats à l’UFC.

Vous pouvez regarder le combat de l’UFC ce soir en direct sur ESPN +. Inscrivez-vous maintenant à l’UFC 248 ainsi qu’au contenu UFC exclusif comme Fight Nights en direct.

Comment regarder UFC 248: Israel Adesanya contre Yoel Romero

Événement principal: Israel Adesanya (18-0) contre Yoel Romero (13-4)

Co-événement principal: Weili Zhang (20-1) contre Joanna Jedrzejczyk (16-3)

Quand: Samedi 7 mars, 22 h 00 ET

Où: T-Mobile Arena, Las Vegas, NV

Flux UFC:

Diffusion en direct UFC: Regardez le combat de l’UFC ce soir sur ESPN +.

Carte principale UFC 248 (22 h HE)

Israel Adesanya vs. Yoel Romero – Poids moyen (combat pour le titre)

Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk – Poids de paille féminin (combat pour le titre)

Beneil Dariush vs. Drakkar Klose – Léger

Neil Magny contre Li Jingliang – Poids welter

Alex Oliveira contre Max Griffin – Poids mi-moyen

Préliminaires UFC 248 (20 h HE – ESPN)

Sean O’Malley Jose Quinonez – Poids coq

Mark Madsen contre Austin Hubbard – Léger

Rodolfo Vieira contre Saparbeg Safarov – Poids moyen

Gerald Meerschaert contre Deron Winn – poids moyen

UFC 248 Early Prelims (19 h HE – UFC Fight Pass)

Giga Chikadze contre Jamall Emmers – Poids plume

Danaa Batgerel contre Guido Cannetti – poids coq

