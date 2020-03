Issa Vegas se moque de l’arrière-garde de Yanet García

Source: Instagram @iamyanetgarcia @issavegas

L’éloignement des médias a conduit à Yanet García de perdre du terrain avec des pilotes et des mannequins qui veulent avoir leur place réseaux sociaux.

L’un d’eux est l’Argentine Issa Vegas, qui a été chargé de faire savoir que son corps C’est le produit de l’exercice et d’une bonne nutrition, comme indirect pour la région.

Et il a récemment partagé un vidéo dans lequel il s’assure que son arrière-garde est réel et non un effet qui donne la Photoshop.

Mais ce n’était pas tout parce que Vegas Il a posé dans de petits vêtements devant la Tour Eiffel, comme il y a quelques mois The Climate Girl quand il a montré sa beauté avec le dos aux caméras.

