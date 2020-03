Iván Bautista réduit les pratiques des plongeurs à sa charge

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Samedi 21 mars 2020, p. a13

Compte tenu des mesures prises pour la pandémie de Covid-19, l’équipe de médaillés olympiques et mondiaux de plongeon dirigée par Iván Bautista à Guadalajara ne cessera de se préparer pour la Coupe du monde de Tokyo ou pour ceux qui seront aux Jeux olympiques dans la capitale japonaise. Ce qu’il fera, c’est de modifier la formation en une seule session, en appliquant les dispositions déterminées par les gouvernements fédéral et des États.

«Nous ne ferons qu’une longue séance – normalement deux, quatre heures le matin et l’après-midi – en prenant toutes les précautions indiquées. Chaque fois que nous entrons, ils vérifient la température, utilisent un gel antibactérien et consomment beaucoup d’eau.

«Nous formons des groupes de 15 (éléments) à trois moments différents. Si quelqu’un présente des symptômes, il ne peut pas accéder aux installations de Code Jalisco. Pour le moment il n’y a pas de cas et nous continuons à nous entraîner aussi bien dans le gymnase que dans l’eau avec moins de temps pour ne pas les exposer.

«Nous sommes 150 à occuper la piscine (en plein air) avec les écoles d’initiation et les cours et l’accès au public ont été suspendus, car ici nous nous entraînions pour les Jeux Olympiques – juillet et août – et les Jeux Nationaux qui ont été reportés à Monterrey pour sur le coronavirus », a expliqué l’entraîneur.

Profiter du temps

Après l’annonce de la Fédération internationale de natation de reporter la Coupe du monde de Tokyo par Covid-19 jusqu’en juin, Bautista a indiqué qu’elle savait à l’avance que cela se produirait d’un moment à l’autre avec le concours prévu en avril après l’annulation de la série. Coupes du monde à Kazan et à Londres, avant la compétition japonaise et maintenant elles se sont déplacées jusqu’à l’automne.

“Il y a un changement dans la planification et cela nous aidera à améliorer certains détails techniques et nous profiterons du fait que nous avons 10 à 15 semaines, car les World Series allaient servir de préparation à la Coupe du Monde et cela influence parce qu’il maintient le niveau de compétition des plongeurs.” .

«Nous avions des plongeurs d’autres pays qui devaient suivre une formation conjointe, mais en raison de la difficulté et des circonstances dues au coronavirus, ainsi que de la fermeture des frontières, ils ne voulaient pas venir.

Nous sommes calmes et nous allons profiter du temps. Ce qui nous toucherait le plus, c’est que quelqu’un pourrait tomber malade, mais j’espère que nous respectons tous les mesures respectives pour prendre soin de notre santé. Ici, l’ordre est à la maison et à la formation, et s’il y a un besoin d’examens pour nous vérifier, suspendre les activités, nous le ferons, mais nous attendrons, a souligné l’entraîneur de Paola Espinosa, Melany Hernández, Iván García, Kevin Berlin, Alejandra Orozco, Gabriela Agúndez et Rodrigo Diego, entre autres.

