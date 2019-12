Ivan Drago battu par Rocky dans le combat classique du jour de Noël alors que Balboa se venge du tueur d'Apollo Creed

Belter de boxe

Il y a de pires façons de passer votre jour de Noël que de regarder un classique absolu, quoique fictif, se battre

Rocky Balboa a réalisé un miracle de Noël en battant Ivan Drago en 1985.

Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont donné à l'étalon italien une chance de victoire, mais à la fin du combat du jour de Noël, des chants de «Rocky, Rocky» pouvaient être entendus dans l'arène de Moscou.

L'Amérique voulait se venger du rôle de Drago dans la mort d'Apollo Creed lors d'un match d'exhibition à Las Vegas et Balboa – se sentant peut-être coupable de ne pas avoir arrêté le combat fatal de son ami plus tôt – a aidé à l'exiger.

Pour se préparer, Rocky est retourné aux bases de son camp d'entraînement, soulevant de grosses billes et abattant des arbres dans la neige, tandis que Drago a utilisé les dernières technologies pour le remettre en forme.

Et le Russe a définitivement regardé la partie et quand la cloche a sonné pour commencer le combat, alors que Balboa a été attrapé à plusieurs reprises par les poings d'acier de Drago.

Cependant, comme pour tous les vilains garçons à Noël, le «Siberian Express» n’a rien laissé à la fin.

Plus que cela, cependant, Rocky – en plus de venger son copain – a semblé gagner le respect de tout le Bloc de l'Est avec un discours entraînant, qui a clairement eu un impact sur les politiciens qui regardaient.

Cependant, au lieu de célébrer avec son coin, il a juste gelé au milieu du saut avec un drapeau américain drapé autour de lui.

AVERTISSEMENT: nous avons peut-être eu trop de vin chaud et confondu le film de 1985, Rocky IV, avec un documentaire sur un combat classique.

