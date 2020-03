Ivan Rakitic a pour priorité d’aller à l’Atlético de Madrid

L’histoire de Ivan Rakitic et le Soccer Club Barcelona C’est l’un de ceux qui ont une date d’expiration. Le milieu de terrain culé a vécu cette saison certains des épisodes les plus laids de sa longue carrière. Les différents points de vue avec la directive Blaugrana, avec Bartomeu En tête, ils ont conduit le Croate à prendre la décision de quitter le club catalan à la fin de cette saison, pour une campagne dont son contrat expirera au Camp Nou (juin 2021).

Rakitic Il a plus que décidé de quitter Barcelone cet été … mais pas l’Espagne. Le footballeur croate ne veut pas quitter la compétition espagnole, plutôt le territoire espagnol, pour une simple affaire de famille. Sa femme, le sévillan Raquel Mauri, et ses fils Althea et Adara Ils veulent continuer dans le pays et donc la décision du milieu de terrain d’aller dans une autre équipe de LaLiga. Dans cette équation apparaît l’Atlético de Madrid.

Comme Marca l’a dit et pourrait le confirmer OK QUOTIDIEN, les revendications de Rakitic Ils vont rester en Espagne la saison prochaine. Sa famille est basée à Barcelone et ne verrait pas d’inconvénient à quitter la ville tant qu’ils continueront à marcher sur le sol espagnol. Il Athlète de Madrid a suivi de très près tout le feuilleton des Balkans cette saison. Le joueur tentait déjà différents clubs cet été, mais les Catalans ont décidé de ne pas le laisser sortir –bien qu’ils l’aient inclus dans les négociations pour Neymar, quelque chose qui a beaucoup dérangé le milieu de terrain.

Tout cela joue maintenant en faveur de Athlète de Madrid. Le joueur souhaite continuer en Espagne et il y a peu de clubs de LaLiga qui peuvent lui offrir un contrat selon les exigences actuelles des Balkans qui se rencontreront bientôt 32 ans. Les matelas en font partie (peut-être Valence et un retour à Séville, qui était sa maison). De plus, le Barça serait avant l’une de ses dernières chances de gagner de l’argent pour le milieu de terrain, à une qui met fin à sa relation avec eux et avec les coffres du club en chiffres rouges.