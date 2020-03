Ivan Rakitic veut retourner à Séville

Le football est arrêté, mais pas l’activité dans les bureaux. Physiquement, il n’y a pas de travail, mais les responsables sportifs des clubs continuent de faire leur travail à domicile, confinés comme le reste de la population. Les plans pour la prochaine saison sont en cours, et l’une des entités qui entend faire un saut de qualité à court terme est la Séville, avec Monchi comme leader du projet de la direction sportive. Le club hispanique étudie le marché, et l’une des cibles est un vieil homme connu sous le nom d’Ivan Rakitic.

L’intérêt de Séville pour le milieu de terrain croate n’est pas nouveau. Depuis son départ en 2014, dans les terres sévillanes, ils ont toujours ouvert la porte à un retour des Balkans, qui part pour six ans à Barcelone. Justement, avec le club catalan Il a un contrat jusqu’en 2021, un an de plus, d’où l’entité du Barça a l’intention de transférer à Rakitic cet été pour faire de l’argent et ne pas voir comment ça se passe gratuitement et gratuitement en juin de l’année prochaine.

Ouvrez les portes du club de votre cœur

Plusieurs équipes se sont montrées intéressées par le croate. Juventus, Inter Milan, Atlético Madrid… Mais Séville a toujours été là, Et le plus important, c’est que c’est un club que Rakitic portera toujours dans son cœur. Les clins d’œil entre les deux se sont produits au fil du temps au cours de ces années malgré la défense d’autres couleurs. Maintenant Monchi envisage la possibilité de rapatrier Rakitic C’est réel du fait qu’il a un pied et demi à l’extérieur du Barça en été, c’est pourquoi le club Hispano gagne tout pour reprendre ses services.

Et le Croate n’a jamais caché qu’il aimerait retourner à Sánchez Pizjuán. Cela a été dit en décembre lors du gala de remise des prix El Desmarque: «Nous parlerons, ce que je dis toujours, si le moment est venu de le dire, tout le monde sait que je suis ravi. Si jamais je répète une chemise, ce sera celle de Séville, J’espère que ce sera possible un jour. Je suis très content de la croissance du club, des résultats qu’il a obtenus, bien meilleurs et plus forts. De loin, il me remplit de fierté et de joie, mon rêve serait toujours de porter à nouveau la chemise Sevilla ».