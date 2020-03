J.R. Champion NBA Smith contre Donald Trump: “Tais-toi et fais quelque chose, putain de clown!”

Donald Trump Le reste de la NBA n’a été remporté à aucun moment, et la gestion de la crise des coronavirus continue de faire des ravages sur le président des États-Unis en ce qui concerne les joueurs du championnat du monde de référence de basket-ball.. J.R. Smith, anciennement Cavaliers ou Knicks, entre autres, lancé sur les réseaux sociaux pour critiquer Trump après un message du président sur Twitter.

Tais-toi et fais quelque chose, espèce de clown!Smith a répondu au message partagé par Trump, dans lequel il exigeait que les médias ne diffusent pas d’informations fausses ou fabriquées sur la pandémie qui affecte le monde et qui accumule de plus en plus de cas aux États-Unis.

Tais-toi! Faites quelque chose! Putain de clown https://t.co/qZN3Lmmx8s

– JR Smith (@TheRealJRSmith) 28 mars 2020

La critique de Smith, qui à 34 ans ne dispose pas actuellement d’une équipe NBA mais était un joueur important de la Ligue il n’y a pas longtemps, rejoint l’accusation de racisme de l’ancienne meilleure ligue du monde, Jeremy Lin, qui a réprimandé le président après avoir vérifié que le Covid-19 est “Un virus chinois”.