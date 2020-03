Ja Morant en uniforme à domicile pour faire face à la suspension de la saison NBA

Lorsque le centre de jazz d’Utah Rudy Gobert s’est révélé positif pour le coronavirus, la nouvelle a accéléré la réponse à travers le monde du sport. La NBA a suspendu sa saison. La MLB, la LNH, la MLS et la NCAA ont toutes annulé ou reporté des saisons en réponse à la pandémie de COVID-19.

Le public a depuis été invité à pratiquer l’éloignement social pour limiter la propagation du virus et maintenir les cas dans les limites du système de santé. Cela signifie que les joueurs NBA incroyablement actifs sont coincés à la maison et ne sont pas, bien, actifs.

Ce n’est que lundi, et la star recrue des Memphis Grizzlies Ja Morant manque clairement le basket. Il s’est rendu sur TikTok et Twitter pour partager une vidéo de lui participant à des introductions d’avant-match en uniforme… depuis son domicile.

On te sent, Ja.

Comme Steph Curry, Gobert et Donovan Mitchell (qui ont également été testés positifs pour le coronavirus) l’ont exhorté, il faudra de la distanciation sociale et des habitudes saines pour que tout redevienne normal le plus tôt possible.

En attendant, le ballon est la vie de Morant.

