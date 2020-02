Ja Morant ne sera pas humilié par Andre Iguodala, Steph Curry ou quiconque

Ja Morant a eu une grosse journée en ligne mardi.

Tout d’abord, Mark Giannotto du Memphis News a publié des parties d’une conversation qu’il a eue avec Dillon Brooks, dans laquelle Brooks a déclaré qu’il ne pouvait pas attendre que les Grizzlies échangent Andre Iguodala, qui fait partie de l’équipe mais n’a pas joué depuis qu’il était signé. Morant, recrue vedette de Memphis, a tweeté Giannotto et a approuvé les sentiments de Brooks.

Puis, lorsque Rachel Nichols a tweeté une capture d’écran du post Instagram de Stephen Curry d’un emoji shushing et une photo d’Iguodala tenant un trophée de championnat, Morant a répondu avec une photo de Kevin Durant tenant le prix du MVP de la finale.

Tom Ziller a fait la chronique de toute la saga si vous avez besoin de vous rattraper, y compris une explication de la colère des jeunes Grizzlies envers Iguodala.

Morant a montré au tribunal qu’il n’avait pas peur de s’exprimer, mais il semble qu’il ait également la même attitude. Mais alors que les deux premières réponses de Morant étaient excellentes, la meilleure est venue lorsque des personnes au hasard sur Twitter ont répondu à l’image de Durant en évoquant ses anciens tweets exprimant l’adoration pour Curry. Morant a répondu à l’un de ces vieux tweets en forme parfaite:

lol le supprimer pour quoi? si vous faites défiler mon twitter, vous me verrez parler beaucoup de curry. probablement d’autres joueurs aussi. j’étais fan et toujours fan mais iann avait peur de lui

– Ja Morant (@JaMorant) 4 février 2020

L’épisode était une merveilleuse démonstration du caractère de Morant. Il est franc, conscient de lui-même et confiant d’une manière ouverte que la plupart des fans ne sont pas habitués aux recrues. En faisant l’éloge de Curry, les fans ont supposé qu’il se recroquevillerait et se retirerait. Ils pensaient l’avoir surpris comme étant faux. Mais il a sapé leurs efforts en embrassant le fait de son fandom et en se tenant debout. Il est fan de Curry, mais il ne se prosternera ni devant lui ni personne d’autre.

Le va-et-vient m’a rappelé le dernier couplet de Drake sur la chanson, “Pound Cake / Paris Morton Music 2”. Il a fait la chanson avec Jay-Z, qui était une idole de son enfance, de la même manière que Curry pour Morant. Après le verset de Jay Z sur la chanson de la première moitié, le rythme a changé et est passé à la seconde moitié, dans laquelle Drake a rappé les premières lignes qui correspondaient parfaitement à l’attitude de Morant:

Écoute, merde toute cette merde “Heureux d’être ici” sur laquelle tu me veux

Je suis le grand pote, ils sont toujours tryna lil bro me, dog

Comme si je devais faire la queue

Il semble que chaque jour quelqu’un essaie d’humilier Morant. Et indépendamment du fait que cet individu soit un défenseur ou une personne aléatoire sur Twitter, il répond de la même manière emphatique et confiante. Non seulement il est un incontournable sur le terrain, mais il devient rapidement quelqu’un à surveiller à tout moment, point final.