Ja Morant ou Zion Williamson méritent-ils le titre de recrue de l’année de la NBA?

Nous ne savons pas encore si la saison NBA 2019-2020 est terminée. Mais si c’est le cas, j’ai pensé que ce serait bien de prendre une minute pour reconnaître le meilleur de ce que nous avons regardé. Je n’ai pas de bulletin de vote pour les prix de fin d’année de la NBA. Si je l’ai fait, cependant – et si nous devions voter sur la base des quelque 80% de la saison que nous avons pu voir – voici comment je l’aurais rempli. Nous allons parcourir tous les prix cette semaine, un message à la fois, car nous devons tous faire notre part dès maintenant, et le moins que je puisse faire est de vous donner à tous la possibilité de me faire rôtir pour mes choix.

Alors, sans plus tarder, distribuons un matériel hypothétique. Lundi, nous avons examiné la course MVP de cette année. Ensuite: les étudiants de première année.

En dehors de ses deux premiers choix, la classe de repêchage NBA 2019 a été considérée par de nombreux évaluateurs de talents comme une récolte relativement faible. Dans une certaine mesure, cette projection s’est confirmée, avec neuf des 14 choix de loterie du projet qui tournent en production au niveau de remplacement. Il y avait cependant des points lumineux – des perspectives montrant des signes de floraison, et même certains gardiens émergeant.

Tyler Herro et Kendrick Nunn ont donné au Heat une paire de buteurs dynamiques dans la zone arrière, aidant à fournir la puissance de feu au club d’Erik Spoelstra nécessaire pour élever le classement de la Conférence Est. Matisse Thybulle était un défenseur de l’impact instantané à Philadelphie, avec une capacité presque incroyable de perturber les offensives adverses; Il a volé le ballon sur plus de 3% des possessions des adversaires et a également enregistré un tir bloqué sur plus de 3% d’entre eux, ce qui fait de lui le sixième joueur à avoir fait les deux au cours de la même saison, selon Basketball-Reference. com. (Trois des cinq autres sont du Temple de la renommée.)

Grant Williams s’est taillé un rôle de rotation en tant que première pièce défensive à Boston; Darius Bazley et Luguentz Dort ont fait de même avec leur énergie et leur longueur à Oklahoma City; idem pour P.J. Washington et Cody Martin à Charlotte. Cameron Johnson était un plug-and-play fit à Phoenix, forant 39,7% de ses 3 pointeurs et se tenant à l’autre bout. Eric Paschall était un rare point lumineux dans une saison brutale pour Golden State; les meilleurs marqueurs comme RJ Barrett, Darius Garland et Coby White ont tous eu du mal, mais ont aussi eu leurs moments, offrant l’espoir de plus grandes choses dans les années à venir.

Dans l’ici et maintenant, cependant, voici les recrues qui ont surmonté mon vote imaginaire:

Recrue de l’année

1. Ja Morant, Grizzlies

2. Brandon Clarke, Grizzlies

3. Terence Davis, Raptors

D’accord, allons-y. Non, Zion Williamson n’est pas là. Vous avez le droit de penser que je suis un idiot pour cela, parce que, comme, nous avons tous vu cela:

Il semblait impossible que Williamson se plie au battage médiatique qui accompagnait le non. 1 choix au repêchage de 2019, et qu’il serait à la hauteur des attentes élevées qui lui étaient imposées après son incroyable saison chez Duke, en particulier après avoir subi une déchirure au ménisque au genou droit qui lui a coûté les 44 premiers matchs de la saison . Dans sa première action en tant que pro, cependant, Zion avait l’air du personnage transformateur que nous espérions être, générant des points culminants à chaque fois qu’il prenait le court, et même réussissant à transformer les aspects les plus banals du big- l’homme joue – des trucs comme repousser un défenseur de sa place ou établir une position dans le poste – dans quelque chose dont il faut parler.

Zion a également fourni beaucoup de steak pour accompagner tout ce grésillement. Il est devenu le premier recrue à marquer en moyenne 23 points par match depuis Allen Iverson il y a 23 ans. Il est le troisième recrue à avoir accumulé 28 points et huit planches par 36 minutes, rejoignant Wilt Chamberlain et Joel Embiid. Et il est juste le deuxième avec une moyenne de 20 par match sur 55% des tirs; l’autre, comme l’a noté mon collègue du Ringer Jonathan Tjarks, était Shaquille O’Neal. Une équipe de Pelicans qui avait été surclassée par 1,7 point pour 100 possessions avant les débuts de Williamson a blitz de 10,2 points pour 100 adversaires avec lui sur le terrain, selon Cleaning the Glass. Il est difficile de faire une déclaration plus forte ou plus catégorique lors de vos 19 premiers matchs et 565 minutes que Williamson.

Le truc, c’est qu’en raison de la blessure de début de saison et de la pandémie de fin de saison, ces 19 matchs et 565 minutes sont tout ce que Williamson a dans son curriculum vitae, et le prix ne s’appelle pas «Recrue du dernier mois et demi que nous avons vu». Vous devez considérer le plus grand nombre de travaux, et aussi impressionnant que cela puisse être, je ne pouvais pas le placer parmi les joueurs ci-dessus qui ont fait des contributions légitimes à de bonnes équipes tout en jouant plus de deux fois plus de minutes dans plus de deux fois plus de matchs.

Comme, par exemple, ce type:

Morant a éclaté lors de son troisième match professionnel quand il s’est affronté avec Kyrie Irving et a pris le dessus sur le vétéran des étoiles. La performance de Ja ce soir-là – 17 points au quatrième trimestre, un lay-up à égalité avec sept secondes restantes, rejetant la réponse d’Irving pour envoyer le match en prolongation, et reversant à Jae Crowder pour le 3 victorieux en OT – auguré de grandes choses à venir.

Le non. 2 choix au classement général ont mené la classe de première année au total des points et des passes décisives et se sont classés au 11e rang parmi tous les joueurs avec un score «d’embrayage», tirant 28 pour 52 (53,8 pour cent) depuis le sol dans les cinq dernières minutes de jeu lorsque le score était à l’intérieur. cinq points. La capacité du joueur de 20 ans à manipuler la défense, à se rendre à ses endroits préférés et à exploser pour un look à pourcentage élevé, à enfiler l’aiguille ou à tirer vers le haut pour un cavalier de milieu de gamme a largement contribué à pousser les Grizzlies vers un meilleur -un record de -500 dans les matchs serrés, ce qui a contribué à pousser Memphis hors de la cave de l’Ouest et à prendre la huitième et dernière place des séries éliminatoires de la conférence.

La vitesse, la rapidité, la vision et le toucher de Morant lui donnent le courage de faire des passes que les autres n’essaieraient pas. En tant que recrue, il s’est classé 13e de la ligue en points créés par l’aide, et vous pouvez vous attendre à ce que ce nombre augmente à mesure que le front office des Grizzlies réussit mieux à l’entourer de tirs (Memphis classé 23e en 3 points par match) et au fur et à mesure que ses coéquipiers s’habituent à l’idée qu’ils devraient s’attendre à la passe, qu’ils le pensent ou non, car il peut y arriver:

Et, avec tout le respect que je dois à M. Williamson, c’est Ja qui a passé la majeure partie de cette saison en tant qu’interprète le plus électrique et le plus bouleversant de la ligue, donnant aux fans une raison de se rendre aux jeux Grizz sur League Pass nuit et nuit. en dehors:

Zion était incroyable, mais la tentative de mi-saison d’en faire une course à deux chevaux m’a toujours semblé plus un vœu pieux qu’une prise raisonnable basée sur le bien-fondé de l’affaire. Morant était implacablement divertissant, très productif, incroyablement rusé, et le leader incontesté d’une équipe en avance sur son temps dans la chasse aux séries éliminatoires. Il est l’un des prochains grands gardiens de points de cette ligue, un objet d’affection débridée pour les fidèles de Memphis, et le choix incontestable pour la recrue de l’année.

Ce qui est drôle, parce que – par certaines mesures statistiques, au moins – on pourrait dire que Morant n’était même pas la recrue la plus percutante de sa propre équipe.

Malgré son profil en tant que grand homme tweener avec un avantage discutable – pas assez grand pour jouer comme un 5 traditionnel, pas assez qualifié pour être un 4 moderne, déjà près de 23 ans le jour du repêchage – Clarke était un chéri analytique sortant de Gonzaga, et il a continué à figurer en tête des tableaux statistiques lors de sa première saison à Memphis. Clarke a mené toutes les recrues en valeur par rapport au joueur de remplacement, à la case plus-moins, au gain de parts, au gain de parts par 48 minutes et à l’estimation d’impact du joueur, et a terminé deuxième derrière Williamson en termes d’efficacité du joueur et d’impact du joueur plus-moins. Les Grizzlies ont toujours mieux performé dans ses minutes, affichant une note nette positive lorsqu’il était sur le terrain et se faisant surclasser de 2,3 points par 100 lorsqu’il était assis, selon Cleaning the Glass; son différentiel marche / arrêt était en fait environ deux fois plus élevé que celui de Morant. (Bien que, pour être juste envers Ja, cela ne tient pas compte de la différence significative dans leurs rôles et responsabilités dans le système de Memphis.)

Clarke a rapidement cimenté un rôle dans la rotation de Taylor Jenkins avec son jeu à haute énergie et QI élevé aux deux extrémités du sol; il est la rare recrue qui semble toujours être au bon endroit au bon moment. Il lit le jeu pour effectuer la rotation appropriée qui efface un lay-up ou effectue la coupe au bon moment qui en ouvre une pour son coéquipier. Ses bonnes mains et son athlétisme font de lui une cible d’élite pour le pick-and-roll – il a réussi un 78 torride sur 105 (74,3 pour cent) lors des tentatives faites après avoir roulé sur la jante et a produit 1,48 points par possession finie lorsque l’homme de plongée dans le jeu d’écran, le plaçant dans le 94e centile de la ligue, selon Synergy Sports.

Clarke est une perspective offensive plug-and-play si efficace, en partie parce qu’il a un coup de pouce lorsque les défenses lui enlèvent sa capacité à dépasser le bord: un putain de flotteur presque automatique.

Ja Morant / Brandon Clarke PnR mène à un flotteur Clarke.

Avant ce match, Clarke était 5/7 sur les coureurs (1,429 PPP). Son toucher son fou pic.twitter.com/P2FwVxAO8q

– Zach Milner (@ ZachMilner13) 3 novembre 2019

Clarke a tiré 56,8 pour cent cette saison sur des tentatives faites dans la peinture mais en dehors de la zone réglementée; parmi les joueurs avec au moins 100 tentatives de ce type, seul Nikola Jokic s’est converti à un niveau plus élevé. Avec sa combinaison de taille, de houblon, de longueur et de toucher, il peut tirer contre n’importe qui, ce qui en fait une couverture incroyablement dure à l’intérieur – et une source précieuse d’infraction complémentaire en demi-terrain pour une équipe Grizzlies qui peut avoir du mal à marquer lorsque le rythme ralentit. Combinez cela avec la capacité de défendre plusieurs positions, de protéger la jante et de faire fonctionner le sol, et le potentiel de éventuellement espacer cela aussi – Clarke n’a pris que 52 pointeurs cette saison, mais il en a fabriqué 21, soit 40,4% —Et vous avez un homologue parfait pour Morant et Jaren Jackson Jr., et un morceau précieux d’un jeune noyau terriblement excitant à Memphis.

Alors que Morant et Clarke sont tous deux sortis du tableau au premier tour du repêchage de 2019, Terence Davis des Raptors n’a pas du tout entendu son nom. Vous avez probablement déjà entendu son histoire: un certain nombre d’équipes ont voulu prendre la vedette d’Ole Miss au deuxième tour, mais ont insisté pour qu’il signe un contrat à double sens qui le ferait aller et venir entre la NBA et la G League , plutôt qu’un contrat NBA garanti. Il n’aimait pas cette idée, alors il a refusé ces offres, n’a pas été rédigé et s’est présenté à la ligue d’été de Las Vegas pour essayer de décrocher un concert à temps plein. Un très bon match pour l’équipe des Nuggets plus tard, les Raptors ont enfermé Davis – et l’homme, cet investissement a payé.

Les blessures de début de saison à Kyle Lowry et Patrick McCaw ont ouvert des minutes immédiates pour Davis au point; les blessures subséquentes à Fred VanVleet et Norman Powell ont maintenu les opportunités à venir, et Davis a continué à les gagner. Il était le seul Raptor à apparaître dans les 64 matchs avant l’arrêt, avec une moyenne de 7,7 points, 3,4 rebonds et 1,7 passes décisives en 17 minutes par nuit tout en tirant à 46,3% sur le terrain, 39,6% à 3 points sur 3,5 tentatives par nuit. et 86,5 pour cent de la ligne des lancers francs.

À 6 pieds 4 pouces et 201 livres avec une envergure de 6 pieds 9 pouces, Davis a la taille et l’athlétisme pour garder l’une ou l’autre position en zone arrière, et l’éclat et la physique pour enlever les défenseurs du dribble et terminer par contact à l’intérieur. Selon Cleaning the Glass, il a tiré 66,1% à l’intérieur de la zone réglementée, ce qui le place dans le 89ème centile pour les gardes combo. Que Nick Nurse ait besoin de lui pour exécuter l’offensive, marquer le dribble, repérer le ballon ou rendre la vie décidément moins agréable pour un gardien de ballon adverse, Davis a répondu à la cloche cette saison, poursuivant la course des Raptors pour trouver des contributeurs de bonne foi non seulement en dehors de la loterie, mais – comme ils l’ont fait avec VanVleet – parfois en dehors du brouillon.