Ja Morant plonge la vérité froide et humide sur les Knicks

La douche est importante. Se laver les jambes est important. La pression de l’eau est importante. L’eau chaude est importante. Ce sont quatre vérités incontestables. En voici quatre de plus: (1) Les Knicks ont été détruits, 127-106, par les Grizzlies mercredi, subissant leur 12e défaite en 15 matchs. (2) Les Knicks ont signé 347 avants de puissance cet été, puis licencié David Fizdale pour ne pas avoir transformé les 347 joueurs en Chris Bosh. (3) Les Knicks sont à égalité pour le pire départ de l’histoire de la franchise. (4) Le plus flagrant de tous, les Knicks ont une mauvaise pression d’eau.

Le favori de la recrue de l’année, Ja Morant, a terminé avec 18 points contre les Knicks sur un tir efficace de 7 contre 13 pour compléter 10 passes décisives. Ja était fatigué. Ja a travaillé dur. Ja, je suppose, était en sueur. Alors qu’une échauffourée mineure a éclaté dans les dernières secondes, une véritable controverse a éclaté après le match lorsque les Grizzlies se sont retirés dans les douches du vestiaire des visiteurs, pour découvrir qu’ils étaient défectueux.

“Ja Morant dit qu’il n’y a pas d’eau chaude et seulement 3 gouttes d’eau sortent des douches des visiteurs des Knicks”, a rapporté Kristian Winfield du New York Daily News. «Les Grizzlies essaient activement d’obtenir à la fois de l’eau chaude et de la pression d’eau pour prendre des douches.»

L’eau froide est une chose. Katharine Hepburn a pris des douches froides tout le temps. Elle les a appelés “Exaltants!” Tout comme notre héros au franc-parler: “J’ai déjà pris des douches froides”, a déclaré Morant, “mais au moins j’avais la pression de l’eau.” Si vous avez déjà rincé dans l’une de ces plages en plein air merdiques douches destinées à laver le sable, vous savez que c’est vrai. Une mauvaise pression d’eau est misérable et, dans ce cas, une négligence grave.

Il existe des centaines de vidéos pédagogiques sur YouTube expliquant comment améliorer la pression de l’eau. Probablement plus! J’étais trop découragé après 237 pour continuer à compter. Il pourrait y avoir plus de messages sur la façon d’obtenir une meilleure pression d’eau que sur le Super Bowl qui indiquent aux gens l’heure et le canal du jeu. La basse pression d’eau, mes amis, est en fait dangereuse.

Lorsque les deux traits discordants sont combinés – froid et faible – cela devient personnel. Mais je dois me demander si Morant a pardonné aux Knicks à ce moment-là, réalisant son propre privilège. Morant était à deux doigts de devenir un Knick lors du repêchage de la NBA 2019. Au lieu de cela, il a rejoint une équipe de reconstruction qui n’a pris qu’un an pour s’améliorer et s’amuser à nouveau. Pendant ce temps, le redémarrage désastreux de New York dure depuis plus de six ans sans fin claire en vue. Pas de pression d’eau, pas de pression défensive, pas de pression atmosphérique. Ja a eu l’expérience complète des Knicks lors de ses débuts au Madison Square Garden – et c’était suffisant.

“Cela me dépasse”, a déclaré Ja, confus. Et c’était, à la fois au-delà de lui et en dessous de lui. Insondable et irrespectueux. Tout comme les Knicks, vraiment.

