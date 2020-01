Jack Grealish entrerait dans les équipes actuelles de Manchester United, d’Arsenal et de Tottenham, affirme la légende d’Aston Villa, Gabby Agbonlahor

Jack Grealish entrerait dans les premières équipes actuelles de Manchester United, Tottenham et Arsenal, estime la légende d’Aston Villa Gabriel Agbonlahor.

Le joueur de 24 ans a été le joueur le plus important de Villa à son retour en Premier League cette saison, marquant six buts et ajoutant cinq passes décisives en 20 matches.

Grealish n’a pas encore été appelé dans l’équipe senior d’Angleterre

Sans surprise, sa forme brûlante a vu l’intérêt monter dans ses services, Manchester United étant le plus fortement lié à une décision du meneur de jeu.

Ses performances l’ont amené à être appelé dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate.

Et Agbonlahor, qui a joué 324 fois dans la ligue pour le club des Midlands, pense que Grealish choisirait de rester à la Villa pour éviter la relégation.

“C’est difficile, mais les propriétaires de Villa se sont manifestés et ont dit vouloir continuer à dépenser”, a déclaré Agbonlahor au Stadium Astro.

«Cette saison, ils ont une équipe ensemble, ont perdu beaucoup de joueurs en été – restez debout, c’est le seul but, puis ils repartiront en été.

«S’ils descendent, je pense qu’il partira. S’ils restent debout, ce pourrait être 50-50. Si Villa sort et dépense encore 100 millions de livres sterling peut-être…

«S’ils sortent et dépensent, il obtient de meilleurs joueurs autour de lui. Je le connais, il ne voudra pas partir. C’est le capitaine. “

L’ancien attaquant de Villa Agbonlahor a soutenu Grealish pour réussir s’il déménage dans un plus grand club

Le joueur de 33 ans a ajouté qu’il pensait que Grealish conviendrait parfaitement à Manchester United et Tottenham, les deux clubs luttant pour la créativité au milieu du parc tout au long de la campagne.

“Man United, Villa pourrait dire:” Vous savez quoi, cela vous coûtera 70 millions de livres sterling. “Je pense que Man United le paiera”, a déclaré l’ancien attaquant. “Il marcherait de ce côté, il leur manque cette créativité.

«Tottenham, il entre directement, côté Arsenal, il entre directement. Je ne pense pas que vous puissiez comparer [Giovani] Lo Celso avec Jack, comment Jack joue, ce sont des qualités différentes qu’il a pour ce genre de joueurs.

Jack Grealish serait sur la liste de souhaits d’été de Man United

«Je pense simplement qu’il pourrait s’intégrer à ces équipes. Mais je ne pense pas qu’il veuille quitter Villa. Villa est un club gigantesque, une grande histoire, s’ils peuvent trouver les bons joueurs en été, c’est le capitaine, l’équipe sera construite autour de lui. Il y a des moments où vous ne voulez pas partir.

“Je pense qu’il entre dans ce camp uni, vous avez vu les problèmes avec [Jesse] Lingard, [Juan] Mata. Mais je pense juste que Villa ne voudra pas le vendre quoi qu’il arrive. “

