Jack Grealish ressemble à un remplaçant de James Rodríguez au Real Madrid

Bien que peu considéré par Zinedine Zidane, James Rodríguez est l’un des joueurs les plus aimés par les fans du Real Madrid et dès qu’il a eu l’occasion de jouer, il a montré qu’il avait un talent incroyable et tout le nécessaire pour jouer sur n’importe quelle équipe dans le monde.

Son arrivée en tant que “ galactique ” en 2014 après une spectaculaire Coupe du monde a fait illusion au Real Madrid: il a brillé avec Carlo Ancelotti sur le banc et après le limogeage de l’entraîneur italien, James Rodríguez a été relégué au banc par les autres dirigeants au point de devoir partir en prêt pour Bayern Munich, avec le même entraîneur qui l’a fait exploser dans le club de merengue.

Aujourd’hui, sa situation est insoutenable, car un joueur de sa qualité n’acceptera pas d’être sur le banc des remplaçants, encore moins de ne pas être appelé, donc des spéculations ont surgi sur son possible départ cet été et donc, le Real Madrid Il envisage déjà différentes possibilités pour le remplacer. Celui qui a sonné ces derniers jours était Jack grealishjoueur de football Aston Villa Grâce à sa grande saison, il est à l’ordre du jour de plusieurs des principaux clubs d’Europe, y compris d’autres puissants joueurs de Premier League tels que Manchester City et United, selon El Desmarque. Cette saison, le natif de Birmingham a disputé 26 matches de Premier League et inscrit 13 buts (7 de ses 6 passes décisives). Il est un footballeur très polyvalent, car il peut jouer comme milieu de terrain offensif ou par les ailes, à l’extrême par l’un ou l’autre des deux groupes.

Pour signer le joueur, il faudrait payer 70 millions d’euros et évidemment négocier avec Aston Villa ne sera pas facile, étant donné que les propriétaires du club ne veulent pas laisser leur nouvelle star sortir comme un lieu, selon les mêmes médias.

Que Grealish arrive ou non, le départ de James Rodríguez du Real Madrid est pratiquement un fait, et bien plus encore si Zinedine Zidane continue enfin de diriger le banc du merengue.