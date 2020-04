Jackie Nava vs Mariana Juárez, le combat qui résiste

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Mercredi 15 avril 2020, p. a12

Le combat entre les pionnières de la boxe mexicaine Jackie Nava et Mariana Juárez est insaisissable. Elle est passée du challenge à la provocation, de l’annulation inattendue due aux désaccords commerciaux en 2019 au plus récent: la suspension pandémique du coronavirus.

Il était préférable d’annuler sans se précipiter pour le remplacer quand vous pouvez partir, explique Jackie de Tijuana; En raison de nos trajectoires, nous méritons d’arriver dans la meilleure forme et maintenant nous ne pouvons plus nous entraîner normalement.

Nava s’est engagée à rattraper son retard après presque un an sans entrer dans le ring. Avec la perturbation mondiale due à la pandémie de coronavirus, la lutte prévue pour mai est devenue une date impossible. La femme de Tijuana a discuté avec son promoteur et ils lui ont assuré que le combat se tiendra de toute façon le plus tôt possible, quelque chose qui la réconforte, mais avec certaines nuances.

Il faudra du temps pour regagner la confiance du public pour revenir en toute sécurité aux événements de masse, dit Jackie; Nous avons également besoin d’une marge pour nous entraîner correctement, car pour l’instant il est très difficile de le faire.

Jackie a couru dans les rues vides de Tijuana, mais comme les autorités ont recommandé un confinement absolu, le combattant a suivi les instructions. Entraînez-vous à la maison, pratiquez la vitesse et la technique en frappant les mitaines et la force avec le sac, courez sur une bande empruntée. Son programme a été modifié par la contingence.

Je m’entraîne comme je peux, mais en la reportant je vais terminer plus d’un an sans aller sur le ring, explique-t-il; C’est pourquoi je donne un avantage à Mariana, mais tu dois être prêt, pas question. Pour l’instant, nous devons comprendre que cela est réel, que ce n’est pas une invention et que nous devons faire de notre mieux. Plus tard, la vie normale et la boxe viendront ».

.