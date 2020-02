Jacob Eason de Washington a du mal à combiner dans la NFL?

Est-ce que Jacob Eason de Washington a du mal à combiner la NFL? Avant cette semaine, la star des Huskies était largement considérée comme un premier choix possible.

Joe Burrow du LSU et Tua Tagovailoa de l’Alabama sont évidemment considérés comme la crème de la crème du quart-arrière de la NFL Draft 2020.

Vient ensuite Justin Herbert de l’Oregon. Après ces trois, cependant, est un groupe intéressant avec des gars comme Eason et Jordan Love de Utah State.

Cette semaine, Todd McShay est apparu dans une édition du jeudi de la NFL Live sur ESPN et a noté que Eason ne répondait pas aux attentes lors de la NFL Scouting Combine de cette semaine.

«Je l’ai vu vivre contre BYU», a-t-il déclaré. «Et ce fut l’une des meilleures performances quart-arrière que j’ai vues en direct toute la saison. Il l’a en lui.

«Ensuite, j’ai étudié la bande de ses cinq derniers matchs, et elle montait et descendait, montait et descendait – incohérente. Ensuite, j’ai parlé à quelques personnes en qui j’ai vraiment confiance avec les quarts au cours des dernières 48 heures, et les réunions ne se passent pas bien. »

À ce stade, l’expert du projet ESPN a comparé la situation d’Eason à celle de l’ancien quart-arrière géorgien Jake Fromm.

Fromm, bien sûr, est remarquable pour être la raison pour laquelle Eason a été forcé de quitter les Bulldogs et de se diriger vers l’ouest à Washington.

“Vous regardez Jake Fromm avec la Géorgie”, a déclaré McShay.

“Il a envoyé Jacob Eason emballer sur la côte ouest parce que Fromm était plus intelligent, il était meilleur dans la salle et il était plus cohérent avec ce qu’il faisait en termes de gestion de l’offensive.”

Selon McShay, l’avenir de Fromm semble un peu plus brillant en ce moment que celui d’Eason.

“Ce sont des acteurs polaires opposés”, a-t-il expliqué.

«Fromm fait tout bien. Il sera un excellent quart-arrière de secours, peut-être qu’il deviendra un partant, il sera exceptionnel dans la salle, il fera tout le travail dont vous avez besoin.

«Eason est un joker. Il a la grande stature, il a le gros bras, mais le reste, je ne sais pas ce que j’achète. “

Lorsqu’il a insisté sur les choses négatives qu’il avait entendues à propos d’Eason, McSha a déclaré que cela se résumait vraiment à être «trop à l’aise» et à penser «qu’il possédait la pièce». De plus, Eason «ne comprend pas l’ampleur de tout cela», insiste McShay.

Est-ce que tout cela nuira réellement à la place d’Eason dans le projet? Cela reste à voir.

Sur le papier, il a beaucoup d’attributs recherchés par les équipes professionnelles. Il mesure six pieds six pouces et a complété 60% de ses passes pour 5 590 verges, 39 touchés et 16 choix.

Cela lui fera-t-il une sélection au premier tour? Il nous reste environ deux mois pour obtenir notre réponse une fois pour toutes.

En relation: Mike Tyson offre-t-il 10 millions de dollars à quelqu’un pour épouser sa fille?