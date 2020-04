Jadeveon Clowney à Browns Un accord conclu?

Jadeveon Clowney aux Cleveland Browns semble de plus en plus probable chaque jour qui passe.

L’initié ESPN NFL Jeremy Fowler est apparu sur SportsCenter ce week-end et a déclaré que les Browns sont un «dormeur» pour acquérir la star défensive prisée.

“Jadeveon Clowney – une équipe de dormeurs pour eux pourrait être les Browns”, a déclaré Fowler.

“On me dit qu’ils ont montré un certain intérêt pour Clowney, et certaines personnes de la ligue pensent qu’elles se sont rapprochées plus que d’autres prétendants de le signer à un moment donné. Il ne s’est rien passé, mais c’est quelque chose à surveiller. »

Jusqu’à ce point, il semble évident que les Seahawks de Seattle conserveraient Clowney. Il sera intéressant de voir si cela change d’ici le début de la saison prochaine.

