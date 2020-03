Jadeveon Clowney de retour aux Seahawks de Seattle

Jadeveon Clowney retourne aux Seahawks de Seattle, il semblerait. Que ce soit par choix ou non n’est pas clair.

À l’approche de l’intersaison, Clowney s’est imaginé obtenir un contrat de 20 millions de dollars par an d’une personne ayant besoin d’un soutien défensif. Ce marché ne s’est tout simplement pas matérialisé pour lui.

Alors que Jadeveon Clowney continue d’attendre, on me dit qu’il envisage des options, y compris un accord potentiel à court terme avec une chance de réintégrer le marché dans un an ou deux. Beaucoup de gens autour de la ligue l’attendent à Seattle. Un prix de 20 millions de dollars a été élevé pour les équipes, par @diannaESPN

Selon l’initié ESPN NFL Jeremy Fowler, le prix demandé de Clowney est tout simplement trop élevé pour la plupart des organisations. Qu’est-ce que cela signifie, vue d’ensemble? Cela signifie qu’il y a de très bonnes chances de revenir à Seattle.

Les Seahawks ont obtenu Clowney dans un échange avec les Texans de Houston l’an dernier. Avec la meilleure sélection globale ancrant leur défense, les Texans ont obtenu une fiche de 11-5. Dans le processus, il a enregistré 31 plaqués, une paire de scores et quatre échappés forcés.

Avec lui de retour sur la photo, les Seahawks devraient être une force formidable en 2020.

