Jadeveon Clowney signe avec des titans ou des colts?

Jadeveon Clowney signe-t-il avec les Titans ou les Colts? Tous les signes pointent de plus en plus dans cette direction.

Clowney est un agent libre sans restriction cette intersaison. Les Seahawks de Seattle, qui l’ont acquis des Texans de Houston l’an dernier, ont toujours affirmé qu’ils n’utiliseront pas l’étiquette de franchise sur lui.

Cela semble être une recette pour que Clowney se retrouve ailleurs.

Selon les initiés de ESPN NFL Dan Graziano et Jeremy Fowler, Seattle est toujours très intéressé à conserver Clowney, malgré le fait que ses contributions à la défense aient été quelque peu minimes tout compte fait.

Cependant, si son prix est finalement trop élevé, les Seahawks se retireront probablement.

Si cela se produit, le Tennessee et Indianapolis devraient être les deux équipes qui feront les offres les plus sérieuses pour les services de Clowney.

Les Titans et les Colts sortent de deux campagnes très différentes.

Le bloc-notes “ Ce que nous avons entendu ” avec @DanGrazianoESPN et moi est chargé – le prochain arrêt de Tom Brady (et ce qu’AB pourrait avoir à faire avec cela), les dominos QB draft, le dernier sur Dak, les options commerciales à l’échelle de la ligue, plus https: / /t.co/bJRtYWiMyu

– Jeremy Fowler (@JFowlerESPN) 2 mars 2020

Le Tennessee s’est rendu jusqu’au match de championnat de l’AFC avant de finalement s’incliner devant l’éventuel champion des Kansas City Chiefs.

Indianapolis, quant à lui, a connu une année quelque peu décevante après la brusque retraite du quart-arrière Andrew Luck. Jacoby Brissett a fait de son mieux, mais il avait évidemment de très grosses chaussures à remplir. Inutile de dire que les Colts n’ont pas participé aux séries éliminatoires.

Clowney se retrouvera-t-il finalement avec les Colts ou les Titans? Nous devrions obtenir notre réponse d’une manière ou d’une autre le mois prochain.

