Jadon Sancho à Chelsea et Paul Pogba au Real Madrid? Cinq énormes transferts qui pourraient avoir lieu en janvier

La fenêtre de transfert de janvier est maintenant ouverte – donc beaucoup de spéculations vous arrivent!

Bien que la plupart des clubs aiment faire leurs affaires avant le début de la saison, cela n’a pas empêché que des mouvements d’argent importants se produisent dans le passé.

Liverpool a déjà signé Takumi Minamino

Peut-être que l’accord de mi-saison le plus célèbre a été le transfert de 50 millions de livres sterling de Fernando Torres de Liverpool à Chelsea en janvier 2011 – et nous savons tous comment cela s’est terminé.

Mais néanmoins, de nombreux clubs voient le marché de mi-saison comme une excellente occasion de renforcer leur équipe pour la seconde moitié de la campagne.

Les pionniers de Liverpool ont déjà signé Takumi Minamino de Red Bull Sazlburg dans un accord de 7,25 millions de livres sterling – mais il y a eu des rumeurs selon lesquelles des accords encore plus importants pourraient arriver ce mois-ci.

Alors, quels footballeurs de haut niveau pourraient être en mouvement? Découvrez ci-dessous…

Jadon Sancho à Chelsea

Un nom qui a régulièrement fait le tour des rumeurs est Sancho’s, la sensation adolescente qui déchire la Bundesliga avec le Borussia Dortmund.

L’ailier anglais a été lié à un passage en janvier en Premier League, Chelsea, Manchester United et Liverpool étant en lice pour sa signature.

Mais il est entendu que les Bleus, dont l’interdiction de transfert a été levée, pensent qu’ils peuvent gagner la course pour signer l’attaquant de 19 ans ce mois-ci.

. – Contributeur

Jadon Sancho pourrait bien être sur le chemin du retour en Premier League

Frank Lampard a 150 millions de livres sterling à dépenser et le club devra peut-être payer plus de 120 millions de livres sterling pour Sancho, Dortmund souhaitant tirer parti de l’une des meilleures perspectives d’Europe.

L’ailier a enregistré neuf buts et neuf passes décisives lors de ses 15 premiers matches de Bundesliga cette saison,

Il pourrait être le remplaçant parfait à long terme de Willian sur l’aile droite, bien qu’il puisse également jouer sur la gauche.

L’adolescent concurrencerait son compagnon d’enfance Callum Hudson-Odoi et son ancien coéquipier Christian Pulisic, qui ont tous deux lutté pour la forme ces dernières semaines.

Paul Pogba au Real Madrid

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé mercredi soir après la défaite de son équipe face à Arsenal que le “ peuple ” de Pogba lui conseillait de se faire opérer à la cheville, ce qui le maintiendrait à l’écart pendant la majorité du mois de janvier.

Cela arrive à un moment opportun pour le milieu de terrain, qui semble vouloir quitter le club et a été lié à un transfert d’argent vers le Real Madrid et l’ancien club de la Juventus.

. ou concédants de licence

Pogba a passé une grande partie de la saison à l’écart et les rumeurs continuent sur son avenir à Man United

Pogba n’a pas caché son désir de passer à autre chose et il s’intégrerait bien au milieu de terrain du Real, le contrat de Luka Modrid devant expirer à la fin de la saison.

Le milieu de terrain français pourrait former un formidable duo au milieu de terrain aux côtés de Toni Kroos ou Federico Valverde, Casemiro assurant la stabilité défensive derrière eux.

Cependant, United et Solskjaer hésitent à encaisser le joueur de 26 ans et donc seule une offre importante le verra quitter le club d’Old Trafford.

Kylian Mbappe à Liverpool

Oui, c’est extrêmement peu probable – et le Paris Saint-Germain exigerait presque certainement un demi-milliard de livres pour l’attaquant de la France, mais il y a encore des murmures que Mbappe pourrait être en route vers Liverpool à un moment donné dans le futur. Et on ne sait jamais dans le football – ça pourrait être ce mois-ci.

La semaine dernière, le pacy frontman a «aimé» un tweet qui le comparait à Trent Alexander-Arnold après que le défenseur eut produit une masterclass à Leicester.

. ou concédants de licence

Mbappe est déjà l’un des meilleurs joueurs du monde

La seule justification possible d’un déménagement pour Mbappe serait que Jurgen Klopp offre une de ses propres superstars en échange du Français, à savoir Mohamed Salah ou Sadio Mane.

Mais s’il était signé, Klopp devrait changer sa formation en 4-3-2-1, avec Roberto Firmino poussé dans le rôle n ° 10 derrière Salah à l’avant et Mane et Mbappe à gauche et à droite respectivement.

Sadio Mane au Real Madrid

Dans les histoires de transfert les plus intéressantes de 2020, des rapports ont circulé selon lesquels le Real évaluait une offre pour Mane en janvier alors qu’il tentait de remporter la couronne de LaLiga de Barcelone.

Los Blancos se sont quelque peu estompés depuis la sortie de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, mais ils ne sont qu’à deux points de leurs rivaux amers Barca au classement actuel.

. ou concédants de licence

Mane serait recherché par le Real Madrid

Mane a été l’un des meilleurs joueurs d’Angleterre cette saison, marquant 11 buts et ajoutant six passes décisives en 19 matches jusqu’à présent, et il ajouterait sans aucun doute de la force à l’équipe du Real qui a déjà un talent de classe mondiale.

L’attaquant sénégalais serait le successeur à long terme de Gareth Bale à droite des trois premiers de Zinedine Zidane, avec Eden Hazard occupant l’autre flanc et Karim Benzema dans son rôle habituel de n ° 9.

Neymar à Real Madrid

En raison d’une blessure, l’ailier brésilien n’a fait que 10 apparitions pour le PSG cette saison, mais son impact a été impeccable dans les matchs qu’il a présentés.

Il a marqué huit buts et récolté deux passes, mais il est impopulaire auprès des fidèles du Parc des Princes après avoir exprimé publiquement son désir de quitter le club.

Neymar veut quitter le PSG

Neymar veut quitter le PSG

Neymar est favorable à un retour à Barcelone, mais il a également été lié au Real Madrid par le passé – et en raison de la présence de Griezmann au Camp Nou, un déménagement au Bernabeu est plus réalisable en ce moment.

Si Neymar était signé, il occuperait sa place naturelle sur l’aile gauche, et Hazard se glisserait dans le rôle de n ° 10 derrière Benzema ou même déplacerait le Français comme un faux neuf dans l’alignement.

