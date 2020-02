Jadon Sancho à Liverpool? Steve McManaman affirme que la superstar anglaise REJETERA le transfert d’Anfield pour rejoindre à la place un autre club

Jadon Sancho ne voudrait PAS rejoindre Liverpool – car il ne serait pas dans leur alignement de départ.

C’est selon l’ancien as d’Anfield Steve McManaman, qui a déclaré à HorseRacing.net que Sancho, le prodige anglais, voudrait probablement se déplacer quelque part, il est assuré de jouer à chaque match.

Liverpool est lié à Sancho depuis l’été dernier, et des rumeurs ont refait surface au milieu de la remarquable saison de 19 ans en Allemagne.

Sancho enregistre des chiffres incroyables pour le Borussia Dortmund cette saison

Représentant le Borussia Dortmund, Sancho a déjà marqué 15 buts et en a créé 16 supplémentaires ce trimestre, réalisant une superbe contribution de 31 buts en seulement 28 apparitions.

Il a été le premier joueur des cinq meilleures ligues européennes – battant Lionel Messi – à enregistrer des chiffres doubles pour les buts et les passes décisives en 2019/20, et son talent est clair.

Un retour en Premier League est depuis longtemps envisagé, le champion élu Liverpool étant l’un des favoris pour capturer Sancho.

Mais McManaman a versé de l’eau froide sur de telles rumeurs, suggérant que l’argent et le propre désir de Sancho de jouer régulièrement à des jeux excluent un éventuel transfert à Liverpool.

“Je pense qu’il préfère aller quelque part où il commencera semaine après semaine”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas qu’il y ait de problème avec ça.

«L’autre chose, ce sont les implications financières; combien va-t-il coûter? Sans aucun doute, c’est une perspective extrêmement brillante, il se débrouille très bien à Dortmund, il joue régulièrement et il est une star là-bas.

“Je ne sais pas si Liverpool irait pour lui maintenant et s’il était disponible, il commanderait beaucoup d’argent et je suppose qu’il y a un certain nombre de clubs qui iraient pour lui.

“Jadon pourrait coûter entre 60 et 75 millions de livres sterling et c’est beaucoup d’argent pour quelqu’un d’aussi jeune, même s’il a une perspective fantastique.

“C’est une grosse dépense pour un joueur et en toute honnêteté, les jeunes joueurs de Liverpool se portent tous bien et Jurgen Klopp semble vouloir leur donner une chance.”

Sancho a également été lié aux rivaux de Liverpool en Premier League, Chelsea et Manchester United, tandis que Man City serait désireux de ramener le prodige à l’Etihad.

L’international anglais a rejoint City depuis Watford en 2015 et a passé deux ans dans leur académie, avant de forcer un déménagement à Dortmund et de devenir la star qu’il est devenu.

