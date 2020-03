Jadon Sancho et Erling Haaland sur la liste des merveilles les plus précieuses du football mondial aux côtés des jeunes de Manchester United et de Chelsea

Quatre joueurs anglais ont été nommés parmi les merveilles les plus précieuses du football mondial.

L’Observatoire du football CIES a compilé une liste des valeurs de transfert estimées des jeunes nés en 2000 ou après.

Jadon Sancho est l’un des joueurs les plus précieux du football mondial

Il n’est pas surprenant de voir le duo du Borussia Dortmund Jadon Sancho et Erling Haaland figurer en bonne place sur la liste compte tenu de leur forme avec la Bundesliga.

Sancho a 14 buts et 15 passes décisives en championnat cette saison et est largement considéré comme l’un des talents les plus brillants du football mondial.

Haaland a été signé par Dortmund en janvier après avoir fracassé 28 buts en 22 matchs avec Red Bull Salzburg.

Il a commencé sa vie en Allemagne de manière emphatique avec 12 buts en seulement 11 matchs toutes compétitions confondues.

Les jeunes anglais Callum Hudson-Odoi, Mason Greenwood et Phil Foden figurent également sur la liste.

L’attaquant d’Everton, Moise Kean, fait également partie du top 10, après avoir été signé par les Toffees dans le cadre d’un accord de 27,5 millions de livres sterling l’été dernier.

Voici le top 10 des jeunes les plus précieux nés en 2000 ou après

10. Moise Kean – Everton (£ 43 millions)

Moise Kean n’a pas répondu aux attentes à Everton

9. Phil Foden – Man City (£ 47,2 millions)

Foden frappe constamment à la porte pour être un joueur régulier de la première équipe de Man City

8. Mason Greenwood – Man United (£ 47,3 millions)

Mason Greewood a tenté sa chance dans l’équipe première de Man United cette saison

7. Eduardo Camavinga – Rennes (49,6 M £)

Eduardo Camavinga a montré son potentiel avec Rennes

6. Ferran Torres – Valence (51,6 M £)

L’adolescent Ferran Torres a été superbe pour Valence cette saison

5. Callum Hudson-Odoi – Chelsea (67,6 M £)

Callum Hudson-Odoi a raté la majeure partie de la saison 2019-20 en raison d’une blessure

4. Vinicius Junior – Real Madrid (69,1 M £)

Vinicius Junior marque quatre buts pour le Real Madrid cette saison

3. Rodrygo – Real Madrid (83,2 M £)

Rodrygo a rejoint le Real Madrid depuis Santos l’été dernier

2. Erling Haaland – Borussia Dortmund (94,5 M £)

Erling Haaland a été sensationnel pour le Borussia Dortmund

1. Jadon Sancho – Borussia Dortmund (185,7 M £)

Jadon Sancho a mis le feu à la Bundesliga cette saison

