Jadon Sancho fête ses 20 ans – Comment la star du Borussia Dortmund se compare aux légendes anglaises avant leurs 20 ans

L’ailier de l’Angleterre et du Borussia Dortmund Jadon Sancho laisse son adolescence derrière lui aujourd’hui, et cela nous a amené sur talkSPORT.com à penser comment il se compare à certaines légendes des Trois Lions.

Jadon Sancho est une superstar en devenir

Sancho est sans aucun doute l’un des jeunes talents les plus excitants du football mondial, et sa forme n’a rien de moins remarquable depuis son départ de Manchester City pour l’Allemagne en 2017.

Au cours de ce qui approche des trois ans avec Dortmund, il a non seulement consolidé sa place dans l’équipe première et performé au plus haut niveau de la Ligue des champions, il a battu des records avec sa marque de buts et sa forme de création de buts.

En septembre 2019, il a battu un record de 52 ans pour devenir le plus jeune joueur à avoir marqué 15 buts en une seule campagne de Bundesliga.

Puis, en janvier 2020, il est devenu le premier joueur des cinq premières ligues européennes à atteindre le double des buts et des passes décisives cette saison – atteignant le décompte plus rapidement que même Lionel Messi.

Les performances incroyables de Sancho l’ont également vu faire son entrée dans l’équipe senior d’Angleterre et devenir un habitué du côté de Gareth Southgate, après avoir impressionné avec deux buts lors de ses débuts avec les Three Lions.

C’est un gars qui n’a marqué son premier but professionnel qu’en 2018, et maintenant son décompte est dans les années 20, il a plus de 40 passes décisives et est sur le point de faire un siècle d’apparitions.

Quel talent!

Mais comment se compare-t-il à certains de nos autres jeunes pistolets du passé?

Nous devrions nous habituer à voir Sancho porter la chemise n ° 7 de l’Angleterre

talkSPORT.com a imposé la règle aux meilleurs buteurs et fournisseurs de but de l’Angleterre au cours des dernières décennies pour voir comment leurs réalisations avant l’âge de 20 ans étaient comparables à celles de Sancho.

Et les résultats peuvent vous surprendre…

Jadon Sancho fête ses 20 ans – Sa carrière jusqu’à présent …

Club: Borussia Dortmund

Applications: 90

Buts: 21

Aides: 42

Sélections en Angleterre: 11-2 buts

Distinctions – Supercoupe d’Allemagne, Coupe du monde des moins de 17 ans

Steven Gerrard – 20 ans: 30 mai 2000

Club: Liverpool

Applications: 44

Buts: 1

Assiste: 1

Casquettes Angleterre: 2

Il convient de noter que lors de la saison 00/01, après seulement ses 20 ans, Gerrard a réussi 50 sélections, 10 buts, 5 passes décisives et a remporté la Coupe UEFA, la FA Cup et la Coupe de la Ligue.

Il était clair dès le début que Steven Gerrard était quelque chose de spécial, mais sa carrière n’a vraiment commencé que lorsqu’il a atteint la vingtaine.

Frank Lampard – Turned 20: 20 juin 1998

Club: West Ham United

Applications: 52

Buts: 6

Assiste: 4

Casquettes Angleterre: 0

Les lampes ont gravi les échelons à West Ham avant de rejoindre Chelsea en 2001 à l’âge de 22 ans, et le reste appartient à l’histoire.

Wayne Rooney – 20 ans: 24 octobre 2005

Clubs: Everton, Manchester United

Applications: 132

Buts: 39

Assiste: dix

Casquettes Angleterre: 27-10 buts, 5 passes décisives

La carrière de Rooney a décollé comme une fusée après avoir quitté le club d’enfance Everton pour Man United à l’âge de 18 ans. Il est devenu le meilleur buteur de tous les temps de United et d’Angleterre.

Michael Owen – 20 ans: 14 déc.1999

Club: Liverpool

Applications: 100

Buts: 51

Assiste: dix

Casquettes Angleterre: 18-5 buts, 1 passe décisive

Micheal Owen était un talent unique dans une génération dont la carrière a été anéantie par une blessure. Bien que certains fans de Liverpool ne lui pardonneront jamais de rejoindre plus tard Man United, il reste l’un des meilleurs attaquants des Reds.

Paul Scholes – 20 ans: 16 nov.1994

Club: Manchester United

Applications: 9

Buts: 3

Assiste: 0

Casquettes Angleterre: 0

Paul Scholes était un retardataire à Old Trafford, dont son histoire a commencé en septembre 1994, lorsque le milieu de terrain aux cheveux roux a marqué les deux buts lors de la victoire de United Cup en Coupe de la Ligue contre Port Vale. Il a ensuite remporté 11 titres de Premier League – le plus par un joueur anglais.

Alan Shearer – Turned 20: 13 août 1990

Club: Southampton

Applications: 50

Buts: 8

Casquettes Angleterre: 0

Cela fait 32 ans qu’Alan Shearer – avec une chevelure pleine de cheveux – a fait irruption sur la scène avec un triplé lors de ses débuts à Southampton, à seulement 17 ans, dans une victoire 4-2 sur Arsenal au Dell.

David Beckham – 20 ans: 2 mai 1995

Clubs: Manchester United, Preston North End

Applications: 16

Buts: 3

Assiste: 1

Casquettes Angleterre: 0

Becks, M. Goldenballs lui-même, a été prêté à Third Division Preston pour un mois en février 1995. Il a fait ses débuts en Premier League pour United en avril, puis a aidé les Red Devils à remporter le titre de Premier League la saison suivante, mais il avait déjà eu 20 ans à ce moment-là.

Harry Kane – a eu 20 ans le 28 juillet 2013

Clubs: Tottenham, Leyton Orient (en prêt), Millwall (en prêt), Norwich City (en prêt), Leicester City (en prêt)

Applications: 71

Buts: 17

Assiste: 6

Casquettes Angleterre: 0

Harry Kane est maintenant l’un des meilleurs attaquants du monde, mais il a fallu des années de greffe dans les ligues inférieures pour avoir sa chance pour les Spurs.

