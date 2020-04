Jadon Sancho, Harry Kane et d’autres prodiges qui se sont éloignés de Chelsea, d’Arsenal et de Manchester United

Regrets? Ces clubs en ont certainement eu quelques-uns.

Certaines des plus grandes équipes du football mondial ont été rendues plutôt stupides ces dernières années par leurs anciens prodiges.

Sancho ne manque pas d’admirateurs en ce moment

Oubliés et sous-évalués, certains des meilleurs joueurs du jeu ont simplement été mis de côté par leurs académies avant que quelqu’un d’autre ne prenne une chance sur eux.

Et maintenant, certains de ces clubs ont l’audace de revenir en rampant, suppliant leurs anciennes starlettes de revenir.

Pour être clair, il ne s’agit pas de petits clubs vendant des talents à but lucratif, comme Southampton, par exemple. Il y a là un élément de nécessité.

Cela appelle quand le talent n’est tout simplement pas apprécié et, au contraire, fleurit ailleurs. Commençons…

Jadon Sancho (Man City)

Ouais, City a raté un tour avec celui-ci.

Désormais considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus talentueux du monde, Sancho était dans les livres de Man City entre 2015 et 2017 avant de rejoindre le Borussia Dortmund.

Il s’était imposé comme l’une des étoiles les plus brillantes de l’académie, mais en juillet 2017, Sancho a été exclu de l’équipe de la tournée de pré-saison en raison d’un différend sur l’assurance du temps de jeu dans un nouveau contrat.

Il a ensuite commencé à forcer un éloignement du club, scellant un transfert de 8 millions de livres sterling en Bundesliga.

Avance rapide de trois ans et le joueur de 20 ans est lié à un retour alléchant de 100 millions de livres sterling en Premier League, où il n’a même jamais fait une apparition pour City.

Sancho s’est disputé avec City en raison d’un manque d’assurance sur le temps de jeu

Jeremie Boga (Chelsea)

Demandez à quiconque a suivi de près l’équipe de jeunes de Chelsea et il vous dira que c’est Boga, et non Ruben Loftus-Cheek, qui était le vrai prodige.

De grandes choses étaient attendues du milieu de terrain ivoirien après son entrée dans l’équipe senior de Chelsea en 2015.

Sa seule apparition en Premier League est survenue le jour de l’ouverture de la saison 2017/18 contre Burnley, mais cela n’a duré que 18 minutes après le début du carton rouge de Gary Cahill, qui signifiait que Boga était remplacé.

Il a finalement été vendu au club de Serie A Sassulo pour 3,5 millions de livres sterling, ce qui semble indiquer la fin de son brillant avenir.

Mais maintenant, le joueur de 23 ans a enfin commencé à montrer son potentiel en Italie.

L’ancien jeune de Chelsea est devenu le talisman de Sassulo avec huit buts et deux passes décisives en 24 matches de championnat jusqu’à présent cette saison – et ses statistiques de dribble sont parmi les meilleures d’Europe.

Sa forme a été si impressionnante que Chelsea envisagerait d’exercer une clause de rachat de 12,8 millions de livres sterling pour le signer à nouveau cet été.

Boga était l’étoile brillante de l’académie de Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang (AC Milan)

Milan a commis l’une des plus grosses erreurs de l’histoire récente du football en vendant un Aubameyang de 22 ans à Saint-Etienne en 2011.

L’attaquant gabonais est depuis devenu l’un des tireurs les plus redoutés de la planète tandis que l’AC Milan réclame un joueur de son calibre.

Aubameyang a passé quatre ans à Milan en tant que jeune – et il a également impressionné.

Adolescent, Aubameyang a joué dans la Champions Youth Cup en 2007, marquant contre toutes les équipes affrontées par Milan.

Mais il n’a jamais fait une apparition senior pour les géants de la Serie A, passant plutôt son temps au club à travers différents prêts en France avant de partir pour la modique somme de 1,62 million de livres sterling.

L’AC Milan n’a jamais imaginé Aubameyang

Declan Rice (Chelsea)

Alors que Chelsea a finalement commencé à utiliser son usine de talents récemment, de nombreuses jeunes stars se sont glissées dans le filet.

L’un d’eux est West Ham, l’as Declan Rice, qui a émergé en tant qu’international à part entière de l’Angleterre au cours de la dernière année.

Rice a rejoint Chelsea à l’âge de sept ans en 2006, devenant rapidement les meilleurs amis de l’actuelle sensation blues Mason Mount.

Cependant, il a été libéré huit ans plus tard en 2014, et West Ham n’a pas perdu de temps pour le prendre.

Comme Boga, les Bleus auraient manifesté leur intérêt pour une nouvelle signature de Rice alors qu’ils cherchent à corriger leur erreur.

Rice et Mount restent les meilleurs amis malgré le fait de jouer pour les rivaux de Londres

Danny Rose (Leeds)

Rose a été prise dans la relégation dramatique de Leeds du championnat à la ligue un en 2007.

Alors que les Blancs entrent dans l’administration et ont désespérément besoin de fonds, une jeune fille de 17 ans a rejoint les Spurs pour seulement 1 million de livres sterling.

Depuis lors, il a connu un sort en tant qu’arrière gauche de premier choix de l’Angleterre et est devenu un habitué d’une forte équipe de Tottenham.

Leeds a choisi de miser sur Rose, mais il aurait pu valoir beaucoup plus

Paul Pogba (Man United)

Lorsque Pogba a quitté United pour la Juventus en 2012, Sir Alex Ferguson a déclaré: «C’est décevant. Pour être honnête, je ne pense pas qu’il nous ait montré du respect. Je suis très content que s’ils [footballers] continuez comme ça, ils feraient probablement mieux de le faire loin de nous. “

Certains pourraient dire que le légendaire patron des Red Devils avait toujours raison, étant donné les problèmes apparemment constants qui entourent le Français depuis son retour.

Mais une chose est sûre, United a payé le prix pour l’avoir laissé partir.

Ils ont dû débourser 89,3 millions de livres sterling pour le ramener à Old Trafford en 2016 après l’avoir laissé partir pour moins de 1 million de livres sterling, comme l’avait ordonné un tribunal.

Ferguson était heureux de voir l’arrière de Pogba

Harry Kane (Arsenal)

La star de Tottenham a passé un an à l’académie d’Arsenal avant d’être libérée, en raison d’un manque de taille et de rythme.

En 2015, le manager des Gunners, Arsene Wenger, a déclaré qu’il était déçu que le club ait choisi de libérer Kane.

“Je ne savais pas, je l’ai lu dans les journaux”, a expliqué l’ancien manager.

“Je l’ai trouvé assez drôle, vous savez, et vous êtes toujours un peu en colère aussi parce que je lui ai demandé:” Pourquoi est-il parti? “Mais à cet âge, les garçons peuvent bouger ici et là.”

Harry Kane avait fait regretter à Arsenal leur erreur de jugement

Serge Gnabry (Arsenal)

Il a plutôt bien réussi pour un mec Tony Pulis une fois décidé que ce n’était pas assez bon pour West Brom.

L’ancienne star de l’académie d’Arsenal, également jugée excédentaire aux Emirats, a montré une fois de plus à quel point les Gunners avaient tort de le vendre avec une masterclass à Tottenham lors de la magnifique victoire 7-2 du Bayern Munich en Ligue des champions plus tôt cette saison,

Il a enchaîné avec un doublé contre Chelsea à Stamford Bridge lors de leur défaite 3-0 en huitièmes de finale – et Arsenal pourrait certainement utiliser une partie de cette forme à Londres.

Pour aggraver les choses, les Gunners n’ont reçu que 5 millions de livres sterling pour lui lorsqu’ils l’ont vendu au Werder Bremen en 2015.

Le joueur de 24 ans a depuis remporté le prix du joueur de l’année 2019 du Bayern Munich et est devenu un international régulier pour l’Allemagne.

Gnabry est passé du rejet de West Brom au batteur mondial en un rien de temps

