Jaguars Drama Brewing Over Cam Newton?

Un drame se prépare entre les Jaguars de Jacksonville et Cam Newton.

Parce que certains joueurs se sont prononcés sur le fait de vouloir que l’organisation signe Newton, l’entraîneur-chef Doug Marrone a dû aborder la question cette semaine.

“Vous savez, avec les joueurs, vous allez toujours avoir des amis [who say] comme: “Hé, ce gars devrait venir, ou ce gars devrait venir”, et vous essayez de parler aux joueurs de parler de l’équipe et de faire ce qui est le mieux et de garder un seul message, mais souvent, vous êtes va devoir pouvoir communiquer dans ce vestiaire, je veux dire que c’est le gros truc avec moi », a déclaré Marrone.

“Je veux dire, nous parlons tous des hommes sont tous des hommes et tout, quand vous êtes dans ce vestiaire, vous devez dire:” Hé écoute, je l’ai dit parce que je pense vraiment que c’est mieux pour l’équipe “, et si vous ne pouvez pas dire que c’est ce qui convient le mieux à l’équipe, alors vous allez avoir des problèmes. …

«Ce n’est pas comme si un entraîneur pouvait se mettre entre deux joueurs et réparer quelque chose. Vous savez, ces choses doivent parfois être fixées entre elles et l’entraîneur peut y aller et essayer de le guider. »

Les Jaguars finiront-ils avec Newton? Le temps nous le dira.

