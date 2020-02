J’ai adoré voir Jose Mourinho regarder RB Leipzig pendant les vacances d’hiver et ce sera navrant si les Spurs libèrent Jan Vertonghen

Bonjour à tous sauf à Dele. Tu sais pourquoi.

Bienvenue à une autre édition de Totally Tottenham; notre colonne hebdomadaire dédiée aux Spurs vous est livrée – les fidèles de Lilywhite – jusqu’au bout de vos doigts.

Tottenham a battu Southampton pour organiser un match contre Norwich au cinquième tour de la FA Cup

Une reprise de la FA Cup, de nouveaux contrats partout et Danny Rose ouvrant à nouveau son gob. C’est peut-être la pause hivernale, mais rien n’est jamais calme en ce qui concerne les Spurs, n’est-ce pas?

SALON DES SAINTS DÉSOLÉS

Je sais que nous l’avons tous oublié maintenant – seigneur sait que c’était à oublier – mais nous devrions probablement parler de CE match de Southampton, non?

Dès le départ, je n’attendais pas grand-chose du match. Les joueurs étaient tous censés être en vacances, c’était un mercredi glacial et c’était notre troisième sortie contre les Saints en quatre semaines – nous en avons tous marre de les voir.

Mais malgré le retard, Jose et les gars ont réussi à récupérer une victoire.

Ce n’était pas joli, certains diront peut-être même que c’était le Mourinho le plus moderne, mais nous sommes dans le tour suivant avec un tirage très favorable. Assez dit.

SAD SUPER JAN

Je ne pleure pas, tu pleures.

La pire partie de mercredi, sans l’ombre d’un doute, a été de voir Super Jan au bord des larmes lorsqu’il est sorti.

Dans sa huitième année au club, il est clair que peut-être son temps tire à sa fin. Jose le sait, nous le savons et malheureusement, Jan le sait aussi.

Le pauvre gars ne peut plus suivre les avances rapides. Il est plus que capable en ce qui concerne vos Burnleys et Brightons, mais après avoir été abandonné avant le match de Liverpool, je ne vois pas son avenir s’étendre au-delà de l’été.

Ça me brise le cœur, mais c’est quelque chose qui peut arriver.

Vertonghen était visiblement bouleversé en sortant du terrain

JUGE JOSE

Pendant que les joueurs se font bronzer au Qatar, notre gaffer a effectué une petite mission de reconnaissance.

Vous avez peut-être vu dimanche que Mourinho était présent lors du match nul 0-0 du Bayern Munich contre nos prochains adversaires de la Ligue des Champions, RB Leipzig.

J’ai personnellement adoré le voir. Certes, il ne pouvait rien faire d’autre pendant la pause, il ne m’a jamais frappé comme un homme qui peut vraiment se détendre après tout. Néanmoins, c’est le genre de dévouement que nous en tant que fans voulons.

Avec le match à domicile dans un peu plus d’une semaine, notre attention doit se tourner vers Leipzig. Quelqu’un d’autre est-il venu tout chaud et troublé?

POLLY VEUT UN… CONTRAT?

Après des semaines d’incertitude et de spéculation, notre jeune irlandais Troy Parrott a finalement été lié à un nouvel accord avec le club, prolongeant son séjour jusqu’en 2023.

Nous avons tous vu les faits saillants, Parrott ressemble à un vrai talent et certainement à l’avenir. Après tout, avec des clubs comme le Borussia Dortmund qui ont manifesté leur intérêt pour l’attaquant l’été dernier, nous avons définitivement un atout en main.

Maintenant, s’il ne peut obtenir que quelques minutes à son actif, notre recherche d’un remplaçant de Harry Kane pourrait être juste sous notre nez.

