“J’ai aimé le désir de Carrasco de venir à l’Atlético”

Diego Pablo Simeone a comparu devant les médias lors des préliminaires du derby ce samedi face au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. Dans le même, l’entraîneur a analysé le match contre l’éternel rival, bien que le nom propre de l’apparence était Yannick Carrasco. El Cholo a salué le désir de venir à l’Atlético par les Belges et dit qu’il prévoit de se réunir “si les papiers sont en règle”.

Carrasco

«On est toujours en conséquence avec le club avec tout ce qui arrive à l’équipe, on parle continuellement, on était Carrasco, c’est arrivé. Ça me fait plaisir, j’ai hâte d’être ici, les gens qui veulent être là génèrent, de l’engagement, le point qui peut nous donner dans les différentes positions de l’équipe quand il était avec nous ».

Carrasco pour le derby

«Si les papiers arrivent dans des conditions, ce sera certainement avec nous demain. Cela vient avec le même engagement que nous avons parlé au téléphone auparavant. J’ai aimé l’envie de Yannick de venir à l’Atlético. C’est une étape importante pour ce qui peut arriver ensuite.

Signer un attaquant

«Il reste encore des heures. Tout peut arriver. Je le répète encore une fois: tout ce qui se passe vient en conséquence. Ce dont nous avons parlé et les conditions que le club peut gérer. Il y a d’abord le club puis l’autre ».

Flatterie de Zidane

«C’est sympa qu’un collègue, de la qualité de Zidane, te vante, je renvoie le message, c’est idéal pour Madrid, par hiérarchie et qualité pour montrer à ses joueurs ce qu’ils ressentent. Je sais qu’il est revenu et a de nouveau concouru comme il était parti, cela parle de ses capacités et de sa qualité.

Benitez a demandé un canapé et ils lui ont apporté une lampe

“Non, je ne suis pas du tout identifié à cette anecdote.”

Derby

«Le rival s’est beaucoup développé dans la facette défensive de cette dernière étape de la Ligue. Je le vois très fort dans cette situation. Nous ne savons pas comment jouer. Il a de nombreuses variantes en attaque et vous permet de jouer avec différents joueurs. Il est clair que ce sera un match où les détails et la qualité du renseignement auront beaucoup de domination ».

Dans quoi est meilleur l’Atleti du Real Madrid?

«Je ne me compare pas et c’est pourquoi je ne cherche pas de différences».

Faible

«Nous avons eu une semaine pour préparer le match. Nous pensons que nous pouvons nuire à Madrid. Rechercher dans la formation qui peut être démontrée sur le terrain de jeu. Madrid est une bonne équipe et est dans un bon moment ».

Critiques

«La vie on choisit comment il veut vivre. Vivez avec des encouragements ou vivez avec découragement. Les circonstances génèrent souvent des difficultés, mais pour les difficultés, il existe des opportunités. Je vis comme ça ».

Comment l’équipe se rend-elle au derby?

«Nous travaillons très bien cette semaine, différents aspects du jeu. Nous pensons à jouer au jeu, nous ne regardons pas ou n’écoutons pas ce qu’ils disent. Nous ne pouvons pas gérer l’autre, mais l’enthousiasme, l’engagement, le désir de rivaliser, se sentent importants. Je pars avec l’illusion que je vais toujours au Bernabéu, pour jouer un grand match ».

Vous serez mesuré par le derby

«Ce n’est pas à moi, qui est de faire un bon match et je pars avec le même enthousiasme avec lequel je vais toujours au Bernabéu»

Travail émotionnel

«Les acteurs émotionnels le gèrent comme d’habitude, nous devons réveiller tout ce qui peut être fait d’une personne mais nous ne sommes pas à l’intérieur».