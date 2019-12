Freddie Ljungberg dit que la défaite retentissante d'Arsenal contre Manchester City l'a incité à apporter plusieurs changements pour leur affrontement à Everton.

Le Suédois, qui était en charge de la première équipe pour la dernière fois avant la prise de fonction officielle du nouveau patron Mikel Arteta, a effectué cinq changements pour son voyage à Goodison Park après sa défaite 3-0 à domicile à Man City le week-end dernier.

Les goûts de Bukayo Saka, 18 ans, ont commencé à Everton

Des joueurs seniors dont Alexandre Lacazette et Nicolas Pepe, signataire du record, ont été mis hors jeu.

Mesut Ozil n'était pas dans l'équipe, citant une blessure, mais Ljungberg a déclaré que l'Allemand n'aurait pas été choisi de toute façon, même s'il était en forme.

Il a déclaré: "Mesut n'aurait pas été dans l'équipe de toute façon compte tenu de ce qui s'est passé lors du dernier match [a donné un coup de pied dans ses gants lorsqu'il a été remplacé]."

Ozil a jeté ses gants après avoir été enlevé contre Man City

Cela signifiait que des gens comme Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Gabriel Martinelli avaient la chance de briller.

Et les enfants ont aidé les Gunners à obtenir un point en jouant un match nul et vierge dans un affrontement à Goodison Park complètement terne.

Mais Ljungberg s'est dit très fier de l'équipe.

S'adressant à Nigel Adderley, il a déclaré: «J'ai choisi une équipe en laquelle je croyais, qui avait l'énergie parce que je n'étais pas content contre Man City.

"Bien sûr, ils sont très jeunes mais nous avons contrôlé le jeu, contrôlé le jeu sans possession et c'est ce dont je suis content.

«Le premier semestre, Everton avait de l'énergie, mais ils sont morts. En seconde période, nous le contrôlions de plus en plus.

«Je suis vraiment content parce que c'est ce que je veux voir d'une équipe d'Arsenal, dominante en possession et bien sûr nous voulons construire de plus en plus.

"Tactiquement, ils ont bien fait et ont fait ce que je leur ai demandé et bien sûr, j'ai coaché ​​certains d'entre eux quand ils étaient très jeunes alors peut-être qu'il est facile pour eux de comprendre comment je veux les choses.

«Je suis très fier d’eux – regardez Emile Smith Rowe qui n’était pas très proche de l’équipe [par le passé]. Je pensais qu'il réussissait si bien au Standard de Liège et je sentais que je voulais lui donner une chance et il l'a saisie. »

Ljungberg a également révélé qu'il aura une conversation avec Arteta dimanche pour voir où se situe son avenir au club, mais aimerait continuer à travailler avec la première équipe.

Il a ajouté: "Le club a dit qu'il voulait que je reste et je vais discuter avec Mikel Arteta."

Arteta prendra officiellement en charge Arsenal

