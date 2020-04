“J’ai dit à Cristiano qu’en Argentine on le détestait un peu”

Paulo Dybalajoueur du Juventus, a parlé au nom de Fédération argentine de football sur la façon dont il vivait avec lui coronavirus, une maladie dont lui et son partenaire ont souffert. «Il toussait, fatigué et froid la nuit quand il dormait. C’était un peu vivre avec et essayer de ne pas désespérer, d’être calme. essayant de rester calme et de parler aux médecins de la Juventus “, a déclaré l’Argentin.

Il a également parlé de Cristiano Ronaldo et de sa relation. «Je lui ai dit: Cristiano, en Argentine, on te déteste un peu à cause de ta silhouette, de ta façon d’être, de marcher. La vérité, tu m’as surpris parce que j’ai trouvé autre chose “, a-t-il expliqué. De plus, il a révélé la réponse des Portugais: “Je sais que je suis comme ça et j’ai l’habitude de le dire.”

Enfin, il a également évoqué sa relation avec Messi et son rôle dans l’équipe d’Albiceleste: » Je n’ai jamais essayé de critiquer un partenaire, je voulais juste améliorer quelque chose qui se passait. J’en ai même discuté avec Leo, car nous sommes tous les deux très similaires sur le plan tactique. Même avec Scaloni, nous travaillons pour ne pas entrer en collision sur un terrain. Bien sûr, j’aurais aimé pouvoir donner plus dans l’équipe nationale. Obtenez de meilleurs résultats du groupe et de l’aspect personnel. En Coupe du Monde, je n’ai pas eu beaucoup de minutes et ni en Copa América. De même, j’ai toujours respecté les décisions des entraîneurs, car l’Argentine est très prestigieuse.