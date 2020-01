“J’ai été soulagé qu’Alonso n’ait pas remporté le Dakar”

Tout le monde n’a pas aimé la participation de Fernando Alonso au rallye Dakar. Alexander Rossi, l’un des principaux pilotes de l’Indy Car, a respiré de soulagement en sachant que l’Espagnol n’était pas le meilleur d’Arabie saoudite et a même admis qu’il ne l’aurait pas enduré.

«Je voulais le voir bien faire, mais je ne voulais pas le voir gagner car cela m’aurait dérangé. J’ai fait de la Baja California deux fois et je n’ai pas gagné dans ma catégorie donc ça m’aurait dérangé s’il était parti gagner dans sa première course dans le désert. C’était une sorte de soulagement »a déclaré le pilote dans le magazine Racer.

Rossi, qui concourra avec Andretti en 2020 dans l’Indy 500, sera probablement membre du double champion de Formule 1 la saison prochaine. Malgré cela, il participe également à d’autres tests tels que Fernando Alonso et donc son explication. «Il est l’un des meilleurs au monde, mais cela ne signifie pas que vous pouvez aller dans une discipline contre ces gars qui ont joué toute leur vie et les ont gagnés. Ça n’existe pas. Vous allez au Dakar et apprenez et vous adaptez pour être bon. Mais vous n’y allez pas pour vous montrer et tout gagner. J’ai donc adoré qu’Alonso ne l’ait pas fait », a-t-il ajouté.

Rossi, pas en vain, a utilisé ses mots pour promouvoir sa présence au prochain Dakar. «J’ai fait attention à ce qu’a fait Fernando Alonso parce que c’est amusant, nous faisons le même genre de choses. J’étais intéressé à faire le Dakar, mais pour des raisons de temps, il n’est pas sorti cette année. Mais je pense que je le ferai dans les trois ou quatre prochaines années », a-t-il conclu.