“J’ai eu peur quand j’ai haleté pendant 25 minutes”

Pepe Reina Il a été l’un des athlètes les plus critiques du gouvernement Pedro Sánchez pour sa façon de traiter les coronavirus, une maladie que le portier de la Villa Aston a connue à la première personne. Le gardien espagnol a raconté sa lutte contre le virus dans une interview accordée au Corriere dello Sport.

Pepe Reina, qui est toujours isolé dans sa maison de Birmingham avec sa femme, ses cinq enfants et ses beaux-parents, a raconté dans les médias italiens comment ses symptômes de toux et de fièvre ont commencé et qu’il avait peur quand «J’ai été essoufflé pendant 25 minutes».

«Je suis isolée depuis que j’ai remarqué les premiers symptômes du virus. J’ai eu de la fièvre, de la toux, des maux de tête qui ne sont jamais partis, Je me sentais fatigué. J’ai eu peur quand j’ai manqué d’air pendant 25 minutes, comme si ma gorge s’était fermée et que l’air ne pouvait pas passer “, a déclaré le gardien vétéran de 37 ans.

En outre, le gardien de but champion du monde et d’Europe avec l’équipe espagnole a également précisé ce qui s’est passé “Les sept ou huit premiers jours enfermés dans ma chambre”.