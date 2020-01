“J’ai perdu un petit frère”

Shaquille O’Neal a parlé sur TNT de ce que cela signifiait pour lui la mort de Kobe Bryant. La chaîne nord-américaine, où il travaille en tant que commentateur, a réalisé une émission spéciale Staples Center, où il aurait dû être célébré ce soir-là Lakers-Clippers. Ce qui au départ allait être la retransmission du parti, est devenu un hommage à Bryant.

«J’étais avec mon fils Shaqir et mon neveu Columbus et mon autre neveu est venu pleurerIl m’a montré son téléphone portable et j’ai cassé: «Retirez ça de mon visage! Éloignez-le de moi ». Tu sais maintenant tout peut être retouché ou trompé. Je ne voulais pas y croire. Ensuite, j’ai reçu l’appel de vous (Ernie Johnson), Charles (Barkley), Kenny (Smith) … tout le monde m’a appelé et là j’ai réalisé que c’était confirmé. Je n’ai pas ressenti de douleur comme ça pendant longtemps«, O’Neal a expliqué comment il avait reçu la tragique nouvelle.

Le pivot a partagé des costumes avec Kobe pendant huit années. Ils sont arrivés au même moment en 1996, Bryant en tant que «recrue» et O’Neal après son séjour à Orlando. Ensemble, ils ont formé l’un des meilleurs couples de l’histoire de la compétition et a réalisé trois anneaux consécutifs (2000, 2001 et 2002). La relation professionnelle s’est définitivement détériorée en 2004. Après l’échec de l’impossibilité de remporter le ring avec Karl Malone et Gary Payton, “Shaq” s’est plaint que toutes les décisions de franchise devaient favoriser Bryant.

Malgré cela, dans son discours émotionnel, il a précisé que le respect personnel n’a jamais été perdu et a donné des détails sur la relation étroite qu’il avait avec la famille Bryant et vice versa: «Chaque fois que je voyais sa charmante femme et ses enfants, il disait :: Hé, je suis Oncle Shaq« Je ne sais pas s’ils me connaissent en tant que basketteur, ça n’a pas d’importance, je suis Oncle Shaq et j’essayais de les faire rire, tout comme eux pour moi. Shareef (un de ses fils) m’a appelé dévasté et a dit: «Kobe venait de m’envoyer un message pour voir comment c’était. Je le faisais de temps en temps ». Puis il a raconté la pertes sévères qui a déjà souffert de son âge: «J’ai 47 ans. J’ai perdu deux grands-mères, j’ai perdu un sergent (son beau-père), j’ai perdu une sœur et maintenant j’ai perdu un petit frère«.

Tout cela a conduit Shaquille à profonde réflexion personnelle: «Dans la vie parfois au lieu de contenir certaines choses, nous devons simplement les faire«. À ce moment-là, le pivot mythique, haut de 2,16 mètres et pesant 147 kg, s’est effondré et s’est mis à pleurer. Malgré cela, il pourrait continuer: «Nous venons ici, nous travaillons dur et je pense que bien des fois nous tenons les choses pour acquises car je ne vous parle pas autant que j’ai besoin. Le fait qu’on ne peut plus plaisanter lors de sa cérémonie au Temple de la renommée ou dites «Ha! J’ai cinq anneaux et vous en avez quatre. Le fait qu’on ne puisse pas dire “Si nous étions restés ensemble, nous aurions pu gagner dix”. Ces choses que vous ne pouvez plus récupérer, et avec la perte de mon père, ma sœur, ma grand-mère, C’est la seule chose que j’aimerais pouvoir dire encore«. O’Neal a sans aucun doute tiré une leçon: «Cela me change définitivement.. Parce que je travaille beaucoup, mais maintenant je veux juste avoir le temps d’appeler et de dire ‘Je t’aime’«.

“Je n’ai pas ressenti une douleur aussi forte depuis un moment … ça me change définitivement.” »@ SHAQ sur la perte de son frère, Kobe. pic.twitter.com/dM5i0DDgGK

