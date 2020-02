“J’ai quitté le football la nuit”

Ruben Sánchez C’est l’une des stars de la télévision du moment. Le candidat de The Island of Temptations était l’un des principaux animateurs de la téléréalité qui accroché dans toute l’Espagne et ces derniers jours, il est invité à plusieurs programmes.

Tout le monde sait comment il les a dépensés pour tomber amoureux de Fani, qui était en relation avec Cristopher depuis sept mois, puis l’a laissée au bûcher final. Ce que peu de gens savent, c’est qu’il était un joueur de football professionnel, arrivant pour débuter en Deuxième Division avec le Levante.

Ruben a parlé de son expérience dans le monde du football dans le Goal of Gol. Le tentateur a dit qu’il l’avait quitté parce que «Je n’étais pas assez mature»Et pour le« monde de la nuit », même s’il a reconnu qu’il lui manquait beaucoup.

«Mon idole a toujours été Guti»

Il a également reconnu son dévouement à l’actuel entraîneur d’Almeria, José María Gutiérrez. Il a précisé que coïncidé avec certains joueurs qui ont joué un rôle important dans le football espagnol comme Iborra, Ballesteros ou Manolo Reina.

Il a également eu le temps de parler de la façon dont sa vie a changé après l’île des tentations. Ils l’arrêtent dans la rue et font des blagues avec le fameux cri du programme: «Estefanía, Estefanía me crie dessus dans la rue ».