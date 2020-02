“J’ai trouvé Bale plus agressif et plus expulsé l’autre jour”

Malgré la victoire de Celtic of Vigo, l’entraîneur de l’équipe céleste n’a pas caché son inconfort face à l’expulsion de Bradaric Il a quitté son équipe avec dix joueurs à la 22e minute. Oscar Garcia a comparé l’action croate à une action similaire de Gareth Bale dernier jour au Santiago Bernabéu.

“Le live ne semblait pas rouge car ils vont tous les deux au différend avec le ballon. Le joueur Leganés est la jambe levée. J’ai trouvé plus d’expulsion de Bale l’autre jour», A-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lorsqu’il a été interrogé à ce sujet.

Óscar García a critiqué le fait que le VAR n’a pas examiné l’action de Bale

Insistant sur l’action, Óscar García a ajouté: «Je ne parle pas des arbitres quand je perds, je ne le ferai pas quand je gagnerai. Ça oui. J’ai été surpris que le VAR ne lui fasse pas savoir qu’il allait voir notre rouge et celui du rival lui-même. Je l’ai déjà dit auparavant. Je pensais que Bale était plus agressif et plus expulsé l’autre jour, et que celui-ci n’a pas été examiné ou examiné. Et aujourd’hui, la nôtre ne l’est pas et celle du rival l’est. »

Enfin, le Catalan a voulu valoriser la victoire du Celta de Vigo: «L’analyse doit se faire sachant que nous étions à 10, que le Leganés est une équipe qui coûte cher à marquer. Aujourd’hui, je ne peux rien dire de mal sur l’équipe, ils ont tout donné, ils ont fait un effort incroyable, on en avait parlé à la pause qu’on allait avoir une occasion et c’était comme ça.