Jaime Lozano présente la liste finale des Jeux pré-olympiques

Jaime Lozano publié la liste finale pour contester la Pré-olympique de la Concacaf, qui commence le vendredi 20 mars prochain. Les principales nouveautés sont les jeunes joueurs américanistes Diego Lainez et Edson Álvarez, qui n’étaient pas envisagés par l’entraîneur en question.

Dans le but, le «Jimmy» a convoqué José Hernández, Luis Malagón et Sebastian Jury, archer qui a vu peu de participation avec Croix Bleue.

Six joueurs ont été convoqués en zone défensive: Gerardo Arteaga, César Montes, Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jorge Sánchez et Johan Vásquez. Alors que pour le milieu de terrain, il a regardé Erick Aguirre, Roberto AlvaradoJesus Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Sebastian Córdova et José Esquivel.

Finalement, Jaime Lozano Il a décidé de convoquer Jésus Godinez, «JJ» Macías, Marcel Ruíz et Alexis Vega pour votre plan offensif.

Les principales absences étaient le milieu de terrain Edson Álvarez et la fin Diego Lainez, qui a donné l’âge de participer à ce tournoi. En outre, les non-appels de Eduardo Aguirre et Santiago Giménez, qui maintiennent un bon niveau dans cette Clausura 2020.

Presque tout l’Atlas invoqué est tombé du stade pré-olympique, y compris Ismael Govea, qui avait été capitaine de cette équipe

“Le présent est déterminant”, explique Jaime Lozano, barreur du Tricolor pic.twitter.com/Z6a1rjtBkh

