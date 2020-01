Jaime Munguia vs Gary O’Sullivan LIVE Hora, Canal, Où regarder Fight Box 2020

L’ancien champion WBO super welterweight, Jaime Munguia, fera ses débuts chez les poids moyens le samedi 11 janvier à San Antonio en L’Alamodome face au vétéran irlandais Gary «Spike» O’Sullivan.

Munguia Il a l’opportunité de devenir une grande star du sport malgré quelques performances moins que brillantes au cours des deux dernières années. Cependant, la lutte contre O’Sullivan pourrait être la prochaine étape de Munguia Vers la grandeur.

Hora y Canal Munguia vs O’Sullivan

Date: Samedi 11 janvier

TV: Box Azteca au Mexique.

Streaming en direct: DAZN aux États-Unis.

Heure: 16 h PT / 19 h HE aux États-Unis. 18 h au Mexique.

Jaime Munguia vs Gary O’Sullivan LIVE

Munguia Il n’a que 23 ans et possède toutes les caractéristiques d’une superstar de la boxe mexicaine. Il a un menton solide, un gros coup et le natif de Tijuana, Baja California, n’a pas peur de participer à un combat.

Cela dit, il n’a pas vu exactement comme un vainqueur mondial dans ses derniers combats. En avril 2019, il a eu la chance de s’échapper de Monterrey, au Mexique, avec une victoire controversée par décision partagée sur Dennis Hogan.

Il a récupéré avec une victoire de KO au quatrième tour sur le moins dangereux Patrick Allotey, mais Munguia Il ne semblait pas non plus particulièrement imposant dans ce combat. Depuis le début de leur carrière, la plupart connaissent l’avenir de Munguia et peut-être que le meilleur poids serait de 160 livres. Cependant, il a été maintenu à 154 pendant un certain temps, peut-être trop, et maintenant il est prêt à passer à une division de gloire.

O’Sullivan Il prévoit d’accueillir grossièrement les poids moyens.

Le chasseur de 35 ans devrait fournir un bon test pour Munguia. Il n’a perdu que trois fois dans sa carrière, et toutes ces défaites ont été contre des talents formidables (David Lemieux, Chris Eubank Jr. et Billy Joe Saunders). À bien des égards, O’Sullivan semble être le gardien parfait pour Munguia quand il entre dans la mêlée de 160 livres.

Billboard Munguia vs O’Sullivan

Le charretier principal est un peu clairsemé.

La co-star sera une bataille entre Franchon Crews Dezurn contre Alejandra Jiménez pour le championnat féminin WBC Super Medium et WBO.

Ce combat n’est pas celui qui vous sautera de la page. Cependant, la gagnante pourrait se positionner pour une opportunité contre Claressa Shields, championne livre pour livre des femmes.

Dezurn Il a perdu face à Shields lors de ses débuts professionnels, mais a perdu 5-0 avec 2 KO depuis la défaite. Jiménez Il est toujours invaincu et cherche à quitter San Antonio avec les deux ceintures Dezurn.

