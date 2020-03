Jair Pereira se moque de Faitelson et Peláez se disputent sur TikTok

Source: Twitter @LosCampamentos

En 2018, l’un des se bat dont on se souvient le plus Soccer épicé entre David Faitelson y Ricardo Peláez, dont on se souvient jusqu’à aujourd’hui et dont Jair Pereira moqué.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

À travers la plateforme TikTok, Pereira et l’un de ses amis a mis en ligne une vidéo imitant les voix des commentateurs ESPN d’une manière très originale et amusante.

VOIR PLUS: Carlos Albert explose contre les détracteurs d’AMLO

@ manuvaquita ## davidfaitelson ## faitelson ## commentateur ## ricardopeláez ## pelaez ## jairpereira ## pereira ## faitelsonvspelaez ## futbol ## fut ## interview ## comedy ## jair

♬ son original – mc.neto_

Le défenseur de Gallos Blancos de Queretaro et son ami interprètent les voix de Faitelson, Pelaez y Rafa Puente d’une manière très particulière.

Jair Pereira joué cinq ans et demi pour Chivas del Guadalajara et après une étape réussie dans laquelle il a remporté les titres de Liga MX, Copa MX et Concachampions, il est entré dans les rangs de Queretaro à l’ouverture 2019.