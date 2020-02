Jake Livermore évite le carton rouge pour un méchant tacle sur Yuri Ribeiro alors que les craintes concernant les normes d’arbitrage en Angleterre augmentent

Jake Livermore a été extrêmement chanceux d’éviter un carton rouge pour un terrible tacle contre le défenseur de Nottingham Forest Yuri Ribeiro.

L’homme de West Brom a piraté Ribeiro au sol dans les premières étapes de l’affrontement du championnat à The Hawthorns.

Livermore a eu la chance de rester sur le terrain

Après avoir fait le mauvais tacle, Livermore réprimanda Ribeiro alors que le défenseur gisait en tas. Le jeu a été arrêté pour permettre au personnel médical de Forest de soigner le joueur.

Étonnamment cependant, non seulement Livermore a échappé à un rouge, mais il n’a même pas reçu de carton jaune de l’arbitre Keith Stroud.

Ci-dessous, vous pouvez voir quelques images du terrible tacle.

Livermore est loin du ballon

Sans surprise, Ribeiro a été blessé après le défi

Livermore dit ensuite quelque chose une fois le tacle terminé

Forest aura parfaitement le droit de se sentir lésé dans le match, Livermore jouant un rôle clé dans le deuxième but de West Brom – le milieu de terrain tirant le ballon sur Tobias Figuerido, qui l’a transformé en son propre filet.

West Brom a eu la chance d’avoir le ballon dans ce mouvement alors que Livermore, oui encore lui, a réussi à éviter d’être pénalisé malgré le déclenchement clair de Sammy Ameobi.

Cet incident survient au milieu des craintes concernant les normes de l’arbitrage en Angleterre, l’ancien arbitre de la Premier League Keith Hackett affirmant que l’élite anglaise est «en difficulté».

Hackett a déclaré à talkSPORT vendredi: “Nous n’avons pas remplacé des [Howard] Webb, [Mark] Clattenburg, [Mark]Halsey, Paul Durkin et tous ces arbitres du passé.

“Je ne me lance pas dans la FA, la Premier League ou la Football League, c’est le comité des officiels des matchs professionnels qui est en faute.

«Les trois organismes investissent dans des arbitres anglais au niveau professionnel de 20 millions de livres sterling par an. C’est une somme énorme dont nous n’avons que deux arbitres d’élite en Europe et c’est [Michael] Oliver et [Anthony] [Taylor[Taylor

“Je pense que Michael Oliver est un arbitre de classe mondiale et ensuite nous avons du mal.”

